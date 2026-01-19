8 nước châu Âu ra tuyên bố chung ủng hộ Greenland và Đan Mạch Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong một tuyên bố chung, 8 quốc gia châu Âu (gồm Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Hà Lan và Thụy Điển) đã bày tỏ sự “đoàn kết mạnh mẽ với Đan Mạch và người dân Greenland”, đồng thời khẳng định tương lai của Greenland phải do chính người dân địa phương quyết định, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế.

Biểu tình phản đối chính sách của Tổng thống Trump bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk, Greenland ngày 17/1/2026. Ảnh: AP

Tuyên bố chung của các quốc gia châu Âu nhấn mạnh Bắc Cực giữ vai trò chiến lược đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác giữa các nước thành viên NATO. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng cảnh báo những hành động gây sức ép kinh tế liên quan đến vấn đề chủ quyền và an ninh có nguy cơ làm suy giảm mối quan hệ đồng minh, đồng thời đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào tình trạng leo thang căng thẳng ngày càng nguy hiểm.

Tuyên bố chung được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần ám chỉ khả năng Washington sẽ “hành động” để kiểm soát Greenland, đồng thời cảnh báo áp thuế đối với các quốc gia châu Âu phản đối lập trường của Mỹ. Theo giới quan sát, việc 8 nước châu Âu ra tuyên bố chung liên quan vấn đề Greenland đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng châu Âu sẽ không chấp nhận các bước đi đơn phương làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và các nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế.