Hàng nghìn người tại Đan Mạch biểu tình phản đối đe dọa kiểm soát Greenland

Tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, đám đông tập trung tại trung tâm thành phố, giương cao biểu ngữ “Greenland không phải để bán” và vẫy cờ Đan Mạch, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của người dân hòn đảo Bắc Cực. Các cuộc tuần hành tương tự cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác trên khắp Đan Mạch.

Nhiều người biểu tình bày tỏ quan điểm rằng các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt khi ông gợi ý về khả năng Washington sẽ “hành động” để kiểm soát Greenland, đã gây ra làn sóng bất bình mạnh mẽ. Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp thuế lên các quốc gia châu Âu nếu họ phản đối chính sách này cũng bị xem là hành động không thể chấp nhận. Theo họ, các phát ngôn và động thái này không chỉ đi ngược lại luật pháp quốc tế mà còn xâm phạm các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền quốc gia.

Nhiều người biểu tình bày tỏ quan điểm rằng các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra làn sóng bất bình mạnh mẽ. Ảnh: Reuters

Ông Rosing-Olsen, một người tham gia biểu tình cho biết: “Chúng tôi biểu tình để phản đối những gì được xem là hành vi gây sức ép từ phía Tổng thống Mỹ, nhằm làm suy yếu chủ quyền của người dân và phủ nhận quyền tự quyết của họ”.

Greenland là vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch. Nhờ vị trí chiến lược tại Bắc Cực cùng tiềm năng tài nguyên lớn, quần đảo Greenland đang trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị của các cường quốc.

Theo giới quan sát, các cuộc biểu tình cho thấy mối quan ngại ngày càng gia tăng trong dư luận Đan Mạch và Greenland trước nguy cơ khu vực Bắc Cực trở thành đấu trường cạnh tranh giữa các cường quốc. Nhiều người biểu tình nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland phải do chính người dân hòn đảo này quyết định, chứ không thể bị chi phối bởi các thỏa thuận hay sức ép từ bên ngoài.