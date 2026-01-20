Điểm nóng xung đột ngày 20-1: Ukraine dùng vũ khí mới của Mỹ

Trong đoạn video mới do Trung tâm Chỉ huy Không quân Ukraine đăng tải gần đây, một loại vũ khí đã đánh chặn đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Không quân Ukraine không công bố tên loại vũ khí mới này.

Nhóm phân tích Vodohrai của Ukraine sau đó xác định vũ khí trong đoạn video là hệ thống phòng không tên lửa đất đối không tầm ngắn Tempest do Mỹ sản xuất. Chiếc xe địa hình bốn bánh này được trang bị một bệ phóng kép.

"Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã phá hủy 21 máy bay không người lái Shahed" - một binh sĩ Ukraine, được xác định là người điều khiển với mật danh Shorty, cho biết trong video.

Các đoạn video khác cho thấy Tempest di chuyển linh hoạt trên những cánh đồng trống, địa hình lầy lội và trên đường nhựa.

Hệ thống phòng không di động Tempest của Mỹ. Ảnh: Không quân Ukraine

Công ty quốc phòng V2X của Mỹ ra mắt Tempest tại triển lãm Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) hồi tháng 10-2025. V2X cho biết phương tiện được chế tạo bằng các linh kiện thương mại có sẵn và dưới dạng bệ phóng cố định, gắn trên xe kéo.

Thỏa thuận chuyển giao giữa Mỹ và Ukraine không được công bố công khai. Theo Defense Express, đoạn video trên dường như được quay vài tháng trước, như mùa thu hoặc đầu mùa đông năm 2025, dựa trên đặc điểm thời tiết xung quanh. Có bằng chứng cho thấy Tempest được đưa vào Ukraine nhiều tháng trước khi chính thức ra mắt.

Tempest có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái, trực thăng và máy bay bay thấp trong mọi điều kiện thời tiết. Kích thước nhỏ gọn và khả năng di chuyển nhanh chóng khiến Tempest phù hợp với vai trò phòng không cơ động giữa chiến trường.

Mặc dù V2X không nêu rõ loại tên lửa đánh chặn được sử dụng trong triển lãm AUSA, Tempest có khả năng mang tên lửa dẫn đường bằng radar AGM-114L Hellfire Longbow.

Tên lửa Hellfire thường gắn đầu đạn nặng 9 kg, đủ mạnh để phá hủy máy bay không người lái và giảm thiểu thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Ukraine dựa vào các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp trong suốt xung đột với Nga. Các tổ hợp như Patriot, IRIS-T, NASAMS và SAMP/T có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, trong khi hệ thống Gepard và Skynex do Đức sản xuất chủ yếu chống máy bay không người lái.