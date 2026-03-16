Thực hư thông tin CSGT rượt đuổi gây tai nạn ở Tây Ninh

Ngày 14-3, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản "TRUNG KIM H.." đăng tải nhiều nội dung liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ.

Theo các bài đăng, xe CSGT trong lúc làm nhiệm vụ rượt đuổi đã gây tai nạn giao thông, thậm chí có trường hợp CSGT tử vong. Những thông tin này được minh họa bằng các hình ảnh được cho là từ hiện trường.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc.

Ngày 15-3, trao đổi với phóng viên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết qua kiểm tra, xác minh ban đầu, không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Việc đăng tải và lan truyền các thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng. Hiện cơ quan chức năng đang truy vết người đăng bài nêu trên.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.

Đồng thời, người sử dụng mạng xã hội cần có trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin; kiểm chứng nội dung trước khi lan truyền. Những hành vi đăng tải hoặc phát tán thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.