Đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine tại UAE hé lộ kết quả sơ bộ

Lần đầu tiên kể từ năm 2022, các đại diện của Nga và Ukraine đã tiếp xúc trực tiếp, cùng bàn về những điểm vướng mắc trong dự thảo thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian đề xuất.

Các binh sỹ Ukraine đi dọc sông Dnipro. Ảnh: AP

Các cuộc đàm phán trong hai ngày 23-24/01 vừa qua được đánh giá là “mang tính xây dựng và tích cực”, đồng thời ghi nhận một số tiến bộ trong thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin và cơ chế an ninh tạm thời. Tuy nhiên, kết quả tổng thể chưa mang lại bước đột phá đáng kể khi khác biệt trong quan điểm giữa các bên liên quan tới vấn đề lãnh thổ chưa được thu hẹp. Trước đó, phía Nga khẳng định không thể đạt được hòa bình bền vững nếu không giải quyết theo “công thức Anchorage” mà Nga và Mỹ từng thống nhất hồi tháng 8/2025.

Tham dự đàm phán ba bên, phái đoàn Nga do Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Tổng Tham mưu - Đô đốc Igor Kostyukov dẫn đầu cùng đại diện Bộ Quốc phòng. Phía Ukraine cử các quan chức cấp cao như Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Umerov, Chánh văn phòng Tổng thống Budanov cùng các chỉ huy quân sự hàng đầu. Phía Mỹ tham dự với đặc phái viên Steve Witkoff, cố vấn Jared Kushner, ông Josh Gruenbaum, cùng Tư lệnh các Lực lượng NATO ở châu Âu - Tướng Alexus Grynkewich.

Theo nguồn tin từ trang Axios, vòng đàm phán tiếp dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi ngay trong tuần tới. Dù chưa có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, nhiều dấu hiệu cho thấy các bên đang tiếp tục duy trì đối thoại, hướng đến việc thiết lập một thỏa thuận tổng thể.