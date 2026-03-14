Lời kêu gọi nguy hiểm: Tình báo Vệ binh Cách mạng Iran tìm kiếm 11.000 binh sĩ Mỹ

Khói bốc lên trong vụ tấn công vào cảng dân sự ở Kuwait hôm 8/3 làm 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ảnh: CNN.

Lời kêu gọi của Cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra hôm 12/3 cho rằng Mỹ muốn “sử dụng những người anh em Arab của chúng ta như lá chắn sống”.

“Chúng tôi buộc phải xác định và nhắm mục tiêu vào người Mỹ. Vì vậy, tốt hơn hết là không nên cho họ trú ngụ trong các khách sạn và hãy tránh xa những nơi họ đang ở” - tuyên bố nêu rõ.

Tình báo IRCG nói rằng “đây là nghĩa vụ Hồi giáo của các bạn", đề nghị người dân báo cáo chính xác nơi ẩn náu của những binh sĩ Mỹ mà họ gọi là "kẻ khủng bố" và gửi thông tin cho IRCG qua Telegram.

Đến nay đã có ít nhất 6 binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Mỹ Israel với Iran. Cái chết của họ là do một cuộc tấn công trực diện của Iran vào một trung tâm điều hành tạm thời tại một cảng dân sự ở Kuwait sáng Chủ nhật 8/3 theo giờ địa phương.

CNN cho biết, vụ tấn công diễn ra nhanh chóng và không có cảnh báo hay còi báo động nào để cảnh báo binh lính sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn. Nhiều giờ sau vụ tấn công, lửa vẫn âm ỉ ở một số khu vực của tòa nhà, nguồn tin của CNN mô tả – bên trong trung tâm điều hành tạm thời bị đen kịt và các bức tường bị thổi bay ra ngoài do vụ nổ, một số phần bị bong ra khỏi tòa nhà.

Theo nguồn tin, tòa nhà này được bao quanh bởi các rào chắn bê tông - điển hình cho các công trình quân sự ở nước ngoài nhằm bảo vệ chống lại các mối đe dọa như bom xe - nhưng không có gì có thể che chắn nó khỏi máy bay không người lái hoặc tên lửa.

Hình ảnh vệ tinh chụp sáng Chủ nhật cho thấy một tòa nhà tại cảng đang bốc cháy và khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.

Cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều cho rằng có thể sẽ có thêm thương vong. Một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy Trug tâm Mỹ CENTCOM cho biết hôm thứ Hai rằng 18 binh sĩ đã bị thương nặng trong suốt chiến dịch của quân đội Mỹ.