Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Ông Zelensky "quan ngại sự trung thành của đội ngũ thân cận"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quan ngại về việc đang bị các cộng sự thân cận lợi dụng và đánh lừa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, viện dẫn cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo ở thành phố Lviv vào tuần trước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (trái) gặp ông Zelensky (giữa) vào tuần trước.

Khi được hỏi về "tình hinh của Tổng thống Zelensky" vào ngày 22/8, ông Erdogan nói ông Zelensky "rất lo lắng, rằng có những người thân cận đang lừa dối rất nhiều".

Ông Erdogan không nhắc tới chuyện này trong tuyên bố trước đó, sau khi gặp ông Zelensky. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết thêm ông Zelensky đang nghi ngờ ai lừa dối mình.

Ông Erdogan và ông Zelensky gặp nhau vào ngày 18/8 cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và ký thỏa thuận khôi phục cơ sở hạ tầng Ukraine bị phá hủy trong cuộc xung đột.

Ông Zelensky đã sai thải nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền và quan chức quân đội kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Ukraine, Grigory Galagan là người bị cách chức vào tháng trước.

Phó thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Ruslan Demchenko rời chức vụ vào tháng trước, viện dẫn lý do sức khỏe. Tổng công tố Irina Venediktova và Ivan Bakanov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU), bị cách chức và bị điều tra vì nghi ngờ "thông đồng với Nga".

Ông Zelensky cũng cũng công bố một cuộc thanh tra nhân sự trong SBU, sa thải một số người đứng đầu khu vực.

Trong cuộc xung đột Ukraine, ông Zelensky nói đã phát hiện một số quan chức thuộc các lực lượng thực thi pháp luật "ở một nơi nào đó khác thay vì có trách nhiệm bảo vệ người dân".

