5 du khách gặp nạn khi tắm biển Ninh Bình

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một nhóm du khách đến tắm biển gần Nhà thờ đổ. Trong quá trình bơi lội, khoảng 5 người trong nhóm bị sóng mạnh cuốn ra xa, có người rơi vào tình trạng đuối nước.

Du khách được giải cứu khi bị sóng cuốn tại biển Ninh Bình. Ảnh cắt từ video clip.

Phát hiện sự việc, người dân và chủ các nhà hàng ven biển lập tức sử dụng phao, bơi ra ứng cứu và đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Ngay sau đó, họ được sơ cứu kịp thời và đã hồi phục sức khỏe.

Lãnh đạo xã Hải Tiến cho biết, những người tham gia cứu hộ đều là người dân và chủ cơ sở dịch vụ quanh khu vực, đã từng được chính quyền địa phương tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn. Sau khi ổn định sức khỏe, nhóm du khách gặp nạn đã rời khỏi hiện trường.

UBND xã Hải Tiến đang tiếp tục xác minh danh tính nhóm khách và những người trực tiếp tham gia cứu hộ để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời.