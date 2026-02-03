Hơn 300 ngôi mộ không có thông tin ở Hà Nội: Chi tiết gây bất ngờ

Theo phản ánh của người dân, tại nghĩa trang Giò Gà (Tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện hàng trăm ngôi mộ “không người nằm”, không có tên tuổi, ngày tháng, hương khói. Người dân nghi ngờ có dấu hiệu mua bán trái phép đất nghĩa trang.

Trao đổi với báo Tiền Phong về nội dung này, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết, không có chuyện trục lợi trong khu đất nghĩa trang. Theo ông Thắng, khu nghĩa trang Giò Gà đã tồn tại từ nhiều năm được chia thành 2 khu vực. Đó là khu vực chôn mộ khô (tro cốt hỏa táng) và khu vực chôn mộ tươi. Sau khoảng 4-5 năm, các ngôi mộ tươi sẽ được bốc và chuyển về khu mộ khô.

Thực hiện nếp sống mới từ nhiều năm nay, người dân không còn chôn mộ tươi. Do vậy, tại khu vực chôn mộ tươi xuất hiện tình trạng xây mộ trái phép, đổ chất thải mất vệ sinh. Để tránh phát sinh vi phạm, trước khi sáp nhập xã Tân Triều đã cho phép xây mộ chờ theo quy định của thành phố để phục vụ an táng của người dân địa phương. Người dân chỉ phải nộp phí bằng đúng kinh phí đầu tư xây dựng thực tế (khoảng vài triệu đồng).

Khu đất trước đây dùng làm khu chôn mộ tươi có tổng cộng 367 ngôi mộ chờ, gồm 243 mộ đôi và 124 mộ đơn, do cơ sở thôn Triều Khúc (xã Triều Khúc cũ) xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Qua kiểm tra, có 36/367 ngôi mộ được người dân tổ dân phố Triều Khúc sử dụng để an táng. Ngoài ra, UBND phường cũng phát hiện 6 ngôi mộ mới phát sinh do người dân lấn chiếm và tự ý xây dựng trên khu đất còn trống. Hiện 6 ngôi mộ này đã được giải tỏa, xử lý dứt điểm, ông Thắng thông tin.