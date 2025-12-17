Điểm nóng xung đột ngày 17-12: Châu Âu giương "ô an ninh" cho Ukraine

Theo đó, các nhà lãnh đạo Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển, Anh cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ký vào tuyên bố chung về kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ hoan nghênh những tiến bộ đáng kể đạt được nhờ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine.

Giới lãnh đạo châu Âu cũng nhất trí hợp tác với Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đạt được hòa bình bền vững.

Trang RBC-Ukraine trích dẫn tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu nêu rõ: "Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc bảo đảm an ninh, chủ quyền và thịnh vượng của Ukraine là yếu tố không thể thiếu đối với an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương rộng lớn hơn. Họ khẳng định rõ ràng rằng Ukraine và người dân nước này xứng đáng có một tương lai thịnh vượng, độc lập và có chủ quyền, không còn lo ngại bị tấn công trong tương lai".

Tổng thống Volodymyr Zelensky đến Cung điện Bellevue ở Berlin – Đức để tham dự đàm phán. Ảnh: AP

Do đó, cả châu Âu và Mỹ đều cam kết hợp tác để cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh vững chắc. Những bảo đảm này bao gồm:

Tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Lực lượng vũ trang Ukraine nên duy trì ở mức tối đa 800.000 quân trong thời bình để răn đe sự xâm nhập và bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

Một "lực lượng đa quốc gia" do châu Âu dẫn đầu

Được thành lập trong khuôn khổ "Liên minh các nước thiện chí" với sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng này sẽ giúp khôi phục năng lực của Ukraine, bảo vệ không phận và bảo đảm an ninh hàng hải, với khả năng hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.

Một cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn

Cơ chế giám sát do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của quốc tế để cảnh báo sớm các cuộc tấn công, ghi nhận các vi phạm và ứng phó.

Các bảo đảm an ninh ràng buộc về mặt pháp lý

Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công trong tương lai, các bảo đảm này sẽ đòi hỏi phản ứng bằng các biện pháp quân sự, tình báo, kinh tế và ngoại giao.

Đầu tư vào sự phục hồi của Ukraine

Tài trợ cho việc tái thiết, các thỏa thuận thương mại và bồi thường thiệt hại do Nga gây ra. Tài sản của Nga tại EU sẽ vẫn bị đóng băng.

Hỗ trợ việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine

Các nhà lãnh đạo cam kết ủng hộ mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập EU.

Mặc dù có tiến triển trong kế hoạch bảo đảm an ninh, sự khác biệt đáng kể vẫn tồn tại xoay quanh vấn đề lãnh thổ. Ông Donald Trump cho rằng để đổi lấy các bảo đảm an ninh, Ukraine phải chấp nhận nhượng lại những phần lãnh thổ ở phía Đông Donbas mà Kiev hiện vẫn đang kiểm soát.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận các cuộc đàm phán với đặc phái viên của Mỹ là "không dễ dàng", song đã đạt được "tiến triển thực sự" về vấn đề bảo đảm an ninh.

Tuy nhiên, ông Zelensky xác nhận rằng Kiev và Washington vẫn còn những quan điểm khác biệt về vấn đề lãnh thổ.

Theo The Guardian, Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Ukraine.

Ngoài ra, các nhà đàm phán đang tập trung vào tương lai của các lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, với đề xuất xem xét biến chúng thành "khu vực kinh tế tự do". Đồng thời, đề xuất chia sẻ 50/50 điện năng từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.