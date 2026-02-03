Miền Bắc hửng nắng trước khi đón không khí lạnh mới

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và khu Đông Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo từ 4-6/2, miền Bắc tiếp tục hửng nắng, trời ấm dần lên. Từ khoảng 7/2, miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét.

Miền Bắc hôm nay hửng nắng nhẹ.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 21-24 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, phía đông Gia Lai (Bình Định cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Dự báo ngày mai (4/2), khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định cũ tiếp tục nhiều mây, có mưa rải rác, Quảng Trị - Huế tiếp tục rét về đêm và sáng, Đà Nẵng đến Bình Định cũ se lạnh về đêm và sáng.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-4, có nơi gió giật mạnh trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.