Ukraine nhận hỗ trợ kỷ lục từ EU ngay giữa lúc Nga tấn công dồn dập

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, việc nhập khẩu điện từ Liên minh châu Âu đã giúp duy trì hệ thống điện trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga và những đợt rét đậm, giảm thiểu sự thiếu hụt điện năng và giảm số lần mất điện đột xuất.

Theo Bộ Năng lượng, sự hỗ trợ đó được cung cấp bằng cách mở rộng công suất: vào tháng Giêng, giới hạn công suất nhập khẩu từ EU được đặt ở mức 2.450 MW.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã chỉ thị Chính phủ thông qua tất cả các quyết định cần thiết để đơn giản hóa và tăng cường nhập khẩu điện năng từ cả các công ty nhà nước và khu vực tư nhân.

Ngày 27/1, có thông tin cho biết Ukraine đang nhập khẩu điện ở mức tối đa công suất hiện có.

Theo đó, các công ty nhà nước, chủ yếu là JSC "Ukrzaliznytsia" và NJSC "Naftogaz", cần khẩn trương đảm bảo việc mua điện nhập khẩu trong giai đoạn thu đông năm 2025/26.

Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Nga Putin ngừng các cuộc tấn công năng lượng vào Nga giữa mùa đông tệ hại. Điện Kremlin xác nhận họ ngừng tấn công một tuần, đến Chủ nhật 1/2. Ông Zelensky trước đó xác nhận Nga đã ngừng đánh phá các cơ sở năng lượng Ukraine.

Gói viện trợ quân sự lớn

Trong khi đó, Thụy Điển đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine một trong những gói viện trợ quân sự lớn nhất.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, mới đây đã có thảo luận giữa Bộ trưởng Mykhailo Fedorov và người đồng cấp Thụy Điển Paul Jonsson về nội dung gói viện trợ quân sự tiếp theo của Thụy Điển dành cho Ukraine, được gọi là "một trong những gói lớn nhất".

"Phía Thụy Điển đang chuẩn bị một gói viện trợ quy mô lớn, bao gồm các hệ thống phòng không và radar do Saab sản xuất, cũng như đóng góp cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine - các hệ thống tác chiến điện tử và máy bay không người lái bổ sung, bao gồm cả khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương".

Họ cũng "thảo luận kỹ lưỡng" về khả năng cung cấp máy bay Gripen và chuyển giao tên lửa Meteor, những công cụ quan trọng để chống lại máy bay mang bom dẫn đường.

Ukraine và Thụy Điển cũng đang thảo luận về khả năng đóng góp thêm vào sáng kiến PURL (đảm bảo việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine bằng chi phí của các đồng minh khác), đặc biệt là để mua các phương tiện chống lại tên lửa đạn đạo của Nga.