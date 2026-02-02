Lời đáp trả lạnh người của ông Trump về cảnh báo của Đại giáo chủ Iran Khamenei

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh EPA

Tổng thống Donald Trump cho biết thế giới sẽ sớm "biết" liệu lời cảnh báo của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei rằng một cuộc tấn công của Mỹ sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực có đúng hay không, đồng thời nói thêm rằng vẫn còn thời gian để đạt được một thỏa thuận.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông, triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, thêm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và các hệ thống phòng không tiên tiến trong cái mà ông Trump mô tả là một “hạm đội khổng lồ và hùng vĩ”.

Hôm Chủ nhật, ông Khamenei cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng trên khắp Trung Đông, lớn hơn nhiều so với sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi mùa hè năm ngoái.

“Họ nên biết rằng nếu lần này họ gây chiến, đó sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực”, ông Khamenei nói trong bài phát biểu ở Tehran nhân kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông cáo buộc Washington tìm cách “nuốt chửng” Iran và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của nước này.

Khi được các phóng viên hỏi về lời cảnh báo, ông Trump đã bác bỏ những nhận xét đó nhưng vẫn để ngỏ khả năng sử dụng cả ngoại giao và vũ lực.

“Tất nhiên ông ấy sẽ nói vậy. Hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không", ông Trump nói.

Căng thẳng vẫn ở mức cao kể từ các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái và trong bối cảnh Washington hứa sẽ trừng phạt Iran vì hành động đàn áp các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các nhà lãnh đạo Iran về tình trạng bất ổn và cho rằng Iran cần “lãnh đạo mới”, đồng thời kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường và “chiếm giữ” các thể chế nhà nước.

Trong bài phát biểu của mình, ông Khamenei mô tả các cuộc biểu tình là một âm mưu được nước ngoài hậu thuẫn, gọi tình trạng bất ổn là một "cuộc nổi loạn" tương tự như các phong trào chống lại Cộng hòa Hồi giáo trong quá khứ. Chính quyền Iran đổ lỗi cho "những kẻ khủng bố" được Mỹ và Israel hậu thuẫn để biện minh cho việc can thiệp quân sự.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Ali Larijani, người đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm thứ Sáu, cho biết các cuộc đàm phán đang có tiến triển. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết ngoại giao có thể được nối lại, mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch đàm phán chính thức nào với Washington.