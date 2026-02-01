Nga tung đòn tiến công cực mạnh vào Pokrovsk nhưng bất ngờ thất bại lớn

Một phương tiện quân sự của Nga bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine bắn trúng trên mặt trận Pokrovsk. Ảnh chụp màn hình video do Lữ đoàn Spartan cung cấp/Euromaidanpress

Theo Euromaidanpress, Nga đã triển khai khoảng 90 quân xung kích tương đương khoảng 4 trung đội bộ binh cho chiến dịch đột kích này. Moscow được cho là đặt mục tiêu phải giành được Pokrovsk bằng mọi giá. Đây cũng là cách để Moscow củng cố hình ảnh về một “chiến thắng tất yếu” của họ ở Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump giữa bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra. Điện Kremlin đang tìm cách buộc Ukraine nhượng lại vùng Donbass, bao gồm cả những tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine được xây dựng từ năm 2014.

Sương mù mùa đông không che giấu được quân Nga

“Dưới lớp sương mù, quân Nga tìm cách tiến công bằng ô tô, xe máy và xe địa hình bốn bánh nhưng đã bị đẩy lùi”, Lữ đoàn Spartan của Ukraine cho biết.

Lữ đoàn Spartan được thành lập tại Kharkov và tham gia tích cực trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Hiện nay, Lữ đoàn Spartan được cho là một trong những đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn nhất của lực lượng Ukraine, kết hợp với công nghệ hiện đại, UAV và sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây cho phép đơn vị này nhiều lần chặn đứng được những lực lượng Nga đông hơn nhiều lần.

Cuộc tấn công của Nga bị chặn đứng còn nhờ sự tham gia của Trung đoàn UAV tinh nhuệ Birds of Madiar – một trong những đơn vị máy bay không người lái hiệu quả nhất của Ukraine, do chỉ huy Robert Brovdi lãnh đạo. Đơn vị này được cho là phá hủy hàng nghìn mục tiêu Nga mỗi tháng.

Nga mất gần 4 trung đội lẫn nhiều xe địa hình

Chỉ trong một ngày giao tranh, lực lượng Nga được cho là đã chịu thiệt hại nặng nề, Lữ đoàn Spartan cho biết. Theo phía Ukraine, 80 binh sĩ xung kích Nga tham gia cuộc tấn công vào Pokrovsk đã bị tiêu diệt. Ngoài ra còn có 2 lính Nga bị thương và 2 người bị bắt giữ.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn phá hủy 10 xe địa hình bốn bánh, 4 xe máy, 6 phương tiện quân sự của Nga.

Nỗ lực mở mũi đột phá nhanh bằng các nhóm xung kích cơ động của Nga đã kết thúc bằng một thất bại bất ngờ.