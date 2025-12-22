UAV của Ukraine tập kích vùng Krasnodar, bắn phá bến tàu

Ngày 22/12, Nga đưa ra thông cáo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào làng Volna thuộc vùng Krasnodar với nội dung: "Hai bến tàu và hai tàu thuyền ở làng Volna bị hư hại trong cuộc tấn công bằng UAV. Tất cả mọi người trên tàu đã được sơ tán. Không có thương vong nào trong số thủy thủ đoàn hoặc nhân viên trên bờ".

Theo trụ sở điều hành khu vực, lực lượng chức năng dập tắt đám cháy bùng phát tại bến tàu với diện tích bao phủ từ 1.000 đến 1.500 m².

Ukraine đang tăng cường thực hiện các cuộc tập kích vào Nga. (Ảnh: TASS)

Trong khi đó ở trên bàn đàm phán, điện Kremlin cho biết đặc phái viên cấp cao của Nga, ông Kirill Dmitriev đã tới Mỹ nhằm cập nhật lập trường hiện nay của Washington và Brussels về tiến trình hòa bình Ukraine, đồng thời sẽ báo cáo trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin sau khi trở về Moskva. Thông tin được người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov công bố cuối tuần qua.

Theo ông Peskov, nhiệm vụ chính của ông Dmitriev là thu thập thông tin về những gì Mỹ và Liên minh châu Âu thảo luận và thống nhất liên quan đến giải pháp cho xung đột Ukraine. Sau chuyến công tác, đặc phái viên này sẽ trình bày đánh giá toàn diện để lãnh đạo Nga quyết định các bước tiếp theo.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao liên quan đến Ukraine gia tăng mạnh mẽ, sau khi một khuôn khổ hòa bình gồm 28 điểm do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo bị rò rỉ hồi tháng trước.

Theo truyền thông, bản đề xuất ban đầu bao gồm việc Ukraine từ bỏ yêu sách đối với Donbass, không gia nhập NATO, giới hạn quy mô lực lượng vũ trang, cùng một số điều kiện then chốt khác.

Tuy nhiên, kể từ đó, Kiev và đồng minh châu Âu tìm cách đưa ra những điều kiện bổ sung nhằm điều chỉnh dự thảo ban đầu. Moskva trong khi đó khẳng định sẽ kiên định với các “lằn ranh đỏ” của mình.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cho biết Nga sẽ đánh giá kỹ lập trường của phương Tây để xác định “điểm nào có thể chấp nhận và điểm nào tuyệt đối không thể”.