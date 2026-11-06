Tổng thống Paraguay từ chức sau vụ sập ngân hàng

Ông Santiago Pena

Trong video đăng tải trên mạng xã hội X, ông Pena cho biết: "Tôi đã quyết định đệ đơn từ chức Tổng thống Cộng hòa", với lý do cần bảo vệ sự ổn định quốc gia, hòa bình xã hội và các thể chế dân chủ.

Ông Pena cũng gửi lời xin lỗi tới người dân nếu đã làm họ thất vọng và bày tỏ hy vọng tiền tiết kiệm của người gửi tiền sẽ được hoàn trả và quỹ công được bảo vệ.

Quyết định từ chức được đưa ra trong lúc Quốc hội Paraguay tiến hành thủ tục luận tội ông liên quan đến bê bối tài chính.

Ngân hàng Trung ương Paraguay ngày 4-11 thông báo đã khởi động thủ tục xử lý đối với Ueno Bank sau khi phát hiện hệ số an toàn vốn của ngân hàng này đã giảm xuống dưới một nửa mức tối thiểu yêu cầu.

Sau khi bị can thiệp, các ứng dụng và thẻ của ngân hàng đã ngừng hoạt động. Theo truyền thông địa phương, tính đến tháng 6-2026, ngân hàng này có gần 3 triệu khách hàng.

Ngày 5-11, một nhóm 35 nghị sĩ đã đệ trình đề xuất khởi động thủ tục luận tội đối với Tổng thống Pena và Phó Tổng thống Pedro Alliana, cáo buộc Tổng thống có xung đột lợi ích do từng nắm cổ phần tại Ueno Holding.

Ông Pena, nhậm chức từ tháng 8-2023 với nhiệm kỳ dự kiến kết thúc năm 2028, đã nắm giữ cổ phần tại Ueno Holding cho đến năm 2025.

Sức ép gia tăng mạnh vào ngày 5-11 khi cựu Tổng thống Horacio Cartes, cố vấn chính trị của ông Pena và là lãnh đạo đảng cầm quyền Colorado, tuyên bố ủng hộ việc luận tội.

Cùng ngày, với toàn bộ 78 phiếu thuận, Hạ viện Paraguay đã thông qua đề xuất kích hoạt tiến trình xem xét đối với Tổng thống với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống trong thực thi nhiệm vụ.

Theo quy định, Thượng viện Paraguay sẽ phải họp để xem xét chấp thuận hoặc bác bỏ đơn từ chức, hoặc tiếp tục quy trình bãi nhiệm đối với ông Pena.

Cuộc khủng hoảng diễn ra sau khi Ngân hàng Ueno - tổ chức tín dụng có mối liên hệ với Tổng thống Pena và từng tiếp nhận nguồn vốn hàng triệu USD từ các cơ quan công quyền, trong đó có Viện An sinh Xã hội bị đóng cửa do mất khả năng thanh khoản.

Cuộc khủng hoảng ngân hàng cũng khiến Thống đốc Ngân hàng Trung ương Carlos Carvallo từ chức theo yêu cầu của ông Pena. Cơ quan công tố ra lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo của Ueno Bank.