Ông Zelensky bất ngờ ra điều kiện với Mỹ để tổ chức bầu cử ngay thời chiến

Tổng thống Volodymyr Zelensky

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Magazin Royale của đài truyền hình Đức ZDF, phát sóng ngày 6/11, ông Zelensky cho rằng việc tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật sẽ không công bằng với hàng triệu người Ukraine đang ở nước ngoài, tại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và những binh sĩ đang chiến đấu trên tiền tuyến.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hiện có khoảng 9 triệu người Ukraine sinh sống ở nước ngoài, bên cạnh hàng triệu người tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông cho biết Kiev có thể cân nhắc bỏ phiếu trực tuyến, nhưng phương án này cần được Quốc hội xây dựng cơ sở pháp lý và các biện pháp bảo đảm phù hợp.

Đáng chú ý, ông Zelensky tiết lộ đã đề nghị Mỹ làm trung gian thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn với Nga trong mùa đông.

“Tôi đã nói với người Mỹ rằng các bạn có thể đạt được một thỏa thuận với Nga về việc ngừng bắn trong mùa đông. Khi đó, người dân sẽ có điện và nước, đồng thời chúng tôi cũng có thể tổ chức bầu cử”, ông nói.

Ông Zelensky đồng thời khẳng định bất kỳ cuộc bầu cử nào cũng phải bảo đảm người dân Ukraine có cơ hội thực sự tham gia bỏ phiếu, đồng thời cảnh báo việc tổ chức bầu cử trong thời chiến có thể làm gia tăng chia rẽ chính trị.

Kỳ vọng Mỹ tăng cường hỗ trợ Ukraine

Đề cập đến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, ông Zelensky bày tỏ hy vọng chiến thắng của Đảng Dân chủ sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ dành cho Ukraine tại Quốc hội Mỹ, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Washington và châu Âu.

Ông cho rằng việc gia tăng viện trợ tài chính và quân sự từ phương Tây có thể khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin phải cân nhắc lại chi phí tiếp tục cuộc chiến.

“Ông Putin không muốn chấm dứt chiến tranh. Ông Putin không chấp nhận ngừng bắn”, nhà lãnh đạo Ukraine nói, đồng thời cho biết Kiev đã nhiều lần ủng hộ các đề xuất ngừng bắn nhưng không đạt được thỏa thuận với Moscow.

Tiếp tục đề nghị Đức cung cấp tên lửa Taurus

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky tiếp tục thúc giục Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus, cho rằng Ukraine cần loại vũ khí này để tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn còn hạn chế.

Ông chỉ trích sự do dự của Berlin, dù Thủ tướng Friedrich Merz từng ủng hộ việc cung cấp loại tên lửa này khi còn là lãnh đạo phe đối lập.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine muốn nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự, không phải hạ tầng dân sự. Đồng thời, ông cảm ơn Đức vì hỗ trợ các hệ thống phòng không IRIS-T, người tị nạn Ukraine và nguồn cung năng lượng trong mùa đông.

Cảnh báo về ảnh hưởng chính trị của Elon Musk

Một nội dung đáng chú ý khác là nhận xét của ông Zelensky về tỷ phú Elon Musk. Tổng thống Ukraine cho rằng ảnh hưởng ngày càng lớn của những cá nhân giàu có đối với chính trị Mỹ có thể gây rủi ro cho các quốc gia nhỏ.

Ông cảm ơn SpaceX vì cung cấp kết nối vệ tinh quan trọng đối với Ukraine trong chiến tranh, nhưng phản đối việc Musk đưa ra những phát biểu có thể tác động đến chính trị nội bộ của Ukraine và Đức.

Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến hành trình của ông Zelensky từ một diễn viên hài trở thành tổng thống trong thời chiến.

Khi được hỏi liệu có trở lại ngành giải trí sau chiến tranh hay không, ông cho biết đây là một nghề tốt nhưng chưa đưa ra quyết định cụ thể.

“Làm tổng thống cũng tốt. Đó là công việc khó khăn, một thử thách lớn”, ông Zelensky nói thêm.