Vụ trốn trại A2: Phạt người tung tin phạm nhân 'vượt biên', Hồ Văn Tình vẫn lẩn trốn

Tối 6/11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng An ninh mạng đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H. (50 tuổi, trú TPHCM) do phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Mức phạt 12,5 triệu đồng.

Công an truy bắt phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, ngày 28/10, ông H. sử dụng tài khoản Facebook và TikTok cá nhân để livestream, đăng tải thông tin sai sự thật về hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, ông H. cho rằng 2 phạm nhân này đã trộm xe máy và di chuyển về hướng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, có khả năng vượt biên.

Làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận những thông tin trên chỉ là tin đồn, chưa được kiểm chứng và bản thân tự cắt ghép video nhằm thu hút sự chú ý.

Phòng An ninh mạng khẳng định thông tin về việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y là không có căn cứ. Tin đồn này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Trước đó, Báo VietNamNet thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân đã bỏ trốn, gồm: Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình.

Ngày 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Đến nay, 3 phạm nhân gồm Cường, Duy, Toàn lần lượt bị bắt. Như vậy, chỉ còn Hồ Văn Tình đang lẩn trốn.

Hiện, hàng trăm Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Bộ Công an cùng các lực lượng khác truy bắt phạm nhân Tình.