Bắc Ninh: Uống 6 cốc bia, người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng, thu giấy phép lái xe 24 tháng

Theo Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh lực lượng chức năng vừa xử phạt nặng người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt mức cao nhất theo quy định.

Vào tối 05/11/2026, tại Khu công nghiệp Quế Võ 01, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 01 – Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh kiểm tra một người đàn ông điều khiển xe mô tô. Kết quả: 0,508 mg/lít khí thở, vượt mức cao nhất theo quy định.

Làm việc với lực lượng chức năng, người này cho biết chỉ uống "khoảng 6 cốc bia".

Kết quả đo nồng độ cồn của người đàn ông ở mức 0,508 mg/lít khí thở, vượt mức cao nhất theo quy định (ảnh cắt từ clip của Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh).

Áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (mô tô, xe gắn máy vượt 0,4 mg/lít khí thở) người đàn ông đối mặt với xử phạt:

- Phạt tiền 8.000.000 – 10.000.000 đồng.

- Tước giấy phép lái xe 22 – 24 tháng.

- Tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.