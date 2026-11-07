Sốc: Tướng an ninh Ukraine đập nát 2 điện thoại, ổ cứng khi bị khám nhà

Ông Oleksandr Abakumov, người đứng đầu một đơn vị điều tra thuộc Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU). Ảnh UP/Pravda

Theo trang Hromadske ngày 6/11, ông Oleksandr Abakumov, người đứng đầu một đơn vị điều tra thuộc Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), đã tiết lộ diễn biến vụ việc trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda.

Theo lời ông Abakumov, khi các điều tra viên NABU đến khám xét nhà riêng của một vị tướng thuộc SBU, họ bất ngờ bị một nhóm người có vũ trang được cho là thành viên đơn vị đặc nhiệm Alpha của SBU ngăn cản.

Một người trong nhóm này bị cáo buộc đã đe dọa bắn một điều tra viên NABU đang tìm cách tiến vào bên trong. Ít nhất hai người khác bố trí tại các cửa sổ với súng trường tấn công.

Bản thân vị tướng cũng được cho là xuất hiện tại cửa sổ tầng trên, tay cầm một khẩu súng ngắn.

Ông Abakumov cho biết sau đó, vị tướng này xuất hiện trên ban công và dùng búa đập nát hai chiếc điện thoại cùng một ổ cứng.

Quan chức NABU cũng cáo buộc nhiều nhân viên đặc nhiệm SBU khác đã kéo đến trong quá trình hai bên thương lượng kéo dài nhiều giờ, dường như nhằm đưa vị tướng rời khỏi khu nhà.

Truyền thông Ukraine xác định người bị điều tra là Thiếu tướng Serhii Duka, Phó Cục trưởng cơ quan thuộc SBU phụ trách bảo vệ nền an ninh quốc gia.

NABU và SBU tranh cãi về tính hợp pháp của cuộc khám xét

Ngày 4/11, NABU thông báo tiến hành khám xét liên quan đến ba quan chức cấp cao của SBU trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng đang diễn ra.

Tuy nhiên, hai cơ quan hiện có những quan điểm trái ngược về tính hợp pháp của hoạt động này.

NABU khẳng định các điều tra viên đã xuất trình lệnh khám xét do tòa án ban hành. Trong khi đó, SBU cho rằng cuộc khám xét không có sự cho phép hợp lệ của cơ quan tư pháp.

Vụ việc cho thấy căng thẳng đáng chú ý giữa các cơ quan an ninh và chống tham nhũng Ukraine trong bối cảnh Kiev tiếp tục đối mặt với sức ép về minh bạch và trách nhiệm giải trình của bộ máy công quyền.