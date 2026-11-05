Hacker tấn công ngân hàng máu Pháp, âm mưu đẩy nhiệt độ tủ bảo quản lên 110 độ C

Trụ sở Cơ quan Huyết học Pháp. (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, Cơ quan Huyết học Pháp (EFS) cho biết, sự cố xảy ra hồi đầu tuần. Trong đó, “các ngưỡng nhiệt độ và chế độ rã đông đã bị điều chỉnh lên mức cực cao” tại ba cơ sở lưu trữ huyết tương của đơn vị này.

Các hệ thống giám sát đã nhanh chóng phát hiện sự cố để nhân viên can thiệp kịp thời, nhờ đó “không có sản phẩm máu hay mẫu bệnh phẩm nào bị ảnh hưởng”.

Tờ tuần báo Le Canard Enchaîné của Pháp, đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ tấn công mạng, cho biết những kẻ tấn công đã cố gắng thay đổi nhiệt độ - vốn thường được duy trì ở mức âm 30 độ C - lên tới 110 độ C.

Vụ tấn công mạng nhắm vào đơn vị vận hành thiết bị làm lạnh tại ba cơ sở của EFS. Theo thông báo từ EFS, các sản phẩm được lưu trữ tại đây - bao gồm các túi huyết tương dùng để truyền máu và huyết tương phục vụ sản xuất dược phẩm - đã được di chuyển đến nơi khác hoặc được bảo đảm an toàn.

EFS khẳng định các hoạt động thu gom và phân phối máu vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo duy trì dịch vụ cho bệnh nhân tại các bệnh viện và cơ sở y tế khác.

Các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm lạnh trong tuần này có những điểm tương đồng với một sự cố xảy ra vào giữa tháng 10. Thời điểm đó, các tủ lạnh và tủ đông tại hàng trăm siêu thị, cửa hàng ở Pháp, Bỉ và Hà Lan đã bị hacker tăng nhiệt độ, làm hỏng hàng tấn thực phẩm với tổng thiệt hại lên tới hàng triệu đô la.

Ahold Delhaize, một trong những chuỗi siêu thị bị ảnh hưởng trong sự cố trước đó, cho biết hôm 4/11 rằng họ dự đoán cuộc tấn công mạng này sẽ làm giảm doanh số bán hàng trong quý IV tới 281 triệu USD.

Giám đốc điều hành Franz Muller cho biết: “Mặc dù phần lớn sự gián đoạn đã được kiểm soát trong vòng hai tuần, nhưng công tác khôi phục hoàn toàn các hoạt động bình thường vẫn đang tiếp tục”.

Trong một tuyên bố được đưa ra cùng với báo cáo thu nhập quý của Delhaize, ông nhấn mạnh: “Như chúng ta đều thấy, các mối đe dọa mạng đang trở thành một thực tế ngày càng khắc nghiệt trong hoạt động kinh doanh hiện nay”.