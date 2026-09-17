Ông Putin đưa ra lời kêu gọi lịch sử đến người dân Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử quốc hội tại Moscow, Nga, vào ngày 16 tháng 9 năm 2026. Ảnh Sputnik

Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bỏ phiếu quốc hội đầu tiên mà Nga tổ chức trong bối cảnh chiến dịch quân sự tiếp diễn chống lại Kiev. Năm 2024, quốc gia này đã tổ chức bầu cử tổng thống giữa lúc xung đột đang diễn ra, với việc Putin giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 88% số phiếu.

“Chúng ta biết Nga đang chiến đấu vì điều gì,” tổng thống nói trong bài phát biểu được Điện Kremlin công bố hôm thứ Tư. Ông nói thêm rằng mỗi người “hiểu được trách nhiệm của mình đối với tương lai [của quốc gia] đều đang giúp đưa chiến thắng đến gần hơn,” đồng thời gọi việc bỏ phiếu là “một hành động có trách nhiệm và là sự đóng góp vào việc củng cố đất nước".

Ông Putin cho biết cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định ai sẽ đại diện cho người dân trong quốc hội liên bang trong 5 năm tới, đồng thời nhấn mạnh rằng “mỗi tiếng nói của cử tri đều quan trọng” và bày tỏ sự tin tưởng rằng “những ứng cử viên xứng đáng và có năng lực nhất” sẽ giành chiến thắng.

Tổng thống cũng hết lời ca ngợi những người lính đang chiến đấu ở tiền tuyến, gọi “lòng dũng cảm và sự tận tâm” của họ là tấm gương cho toàn dân tộc.

Ông Putin nói: “Sự lựa chọn và ý chí của các bạn sẽ một lần nữa chứng minh rằng hàng triệu người dân đang đứng sau những chiến sĩ của chúng ta; rằng chúng ta là một dân tộc thống nhất, gắn kết với nhau bởi những giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu Tổ quốc; và rằng không ai có thể thành công trong việc chia rẽ hay đe dọa chúng ta” .

Cuộc bầu cử quốc hội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9, với tổng cộng mười đảng tranh giành 450 ghế tại hạ viện của quốc hội Nga.

Vào tháng 7, Putin cáo buộc Kiev tìm cách gây bất ổn cho xã hội Nga thông qua các "cuộc tấn công khủng bố" nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng chiến lược của Ukraine sẽ thất bại vì mục tiêu mà Kiev đặt ra đơn giản là "không thể đạt được" do khả năng phục hồi của nền kinh tế, hệ thống năng lượng và người dân Nga.