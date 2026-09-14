Nga tấn công đoàn tàu của Ukraine ngay sau khi ông Boris Johnson và các quan chức cấp cao châu Âu rời ga

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson

Một máy bay không người lái của Nga đã tấn công khu vực gần cửa khẩu biên giới Yagodin-Dorogusk. Các video về những chiếc xe tải bốc cháy đã lan truyền trên mạng xã hội. Một trạm xăng cũng bị tấn công.

Theo bài báo, một trong những cộng sự thân cận nhất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Günther Sautter, là nhân chứng trực tiếp của các cuộc tấn công của Nga.

Ngoài ông Sautter, trên chuyến tàu còn có các cố vấn an ninh từ các chính phủ châu Âu khác và các thành viên của Quốc hội Đức.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã tới Ba Lan trên chuyến tàu đặc biệt này sau một hội nghị ở Kiev.

Ngay sau khi tàu dừng lại do cảnh báo về máy bay không người lái và nhân viên soát vé đánh thức hành khách để sơ tán, báo động đã được hủy bỏ, không có thương vong nào xảy ra.

Ngoại trưởng Andrei Sybiha tuyên bố rằng các cuộc tấn công ngày hôm nay gần biên giới với Ba Lan cho thấy Nga "đang gõ cửa EU và NATO" và kêu gọi siết chặt trừng phạt nhằm vào Nga.

Phía Nga tuyên bố đã tấn công "cơ sở hạ tầng đường sắt" ở miền tây Ukraine, nhưng công ty đường sắt nhà nước Ukraine Ukrzaliznytsia cho biết "rất có thể mục tiêu của máy bay không người lái này là đoàn tàu ngoại giao".

Ukrzaliznytsia cho biết chuyến tàu ngoại giao "đã rời ga sớm hơn dự kiến do thay đổi lịch trình... vì những lời đe dọa tấn công liên tục từ phía Nga".

Thông báo cũng cho biết lệnh sơ tán hành khách trên chuyến tàu bị tấn công đã được đưa ra "chỉ 15 phút" trước khi máy bay không người lái phản lực của Nga tấn công.

Sau đó, chuyến tàu đã đến ga biên giới Dorohusk của Ba Lan một cách an toàn.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh - đặc biệt là Mỹ - cung cấp thêm tên lửa đánh chặn để phòng thủ trước các cuộc tấn công hàng ngày của Nga, vốn ngày càng sử dụng tên lửa đạn đạo tốc độ cao và máy bay không người lái phản lực.

Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về những diễn biến mới nhất.

"Việc leo thang các hành động từ phía Nga đang trở thành hiện thực, và họ đang tiến ngày càng gần biên giới của chúng ta".

Ông Johnson và các cố vấn an ninh hàng đầu khác của châu Âu đang trên đường trở về từ hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta (YES) ở Kiev - một sự kiện thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo và chuyên gia từ chính trị, kinh doanh, an ninh và truyền thông đại chúng.

Truyền thông phương Tây đưa tin rằng kể từ tháng Sáu, Nga đã tăng số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine lên hơn 700%.