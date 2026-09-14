Binh lính Ukraine. Ảnh AP

"Các tướng lĩnh và binh lính Ukraine mà tôi đã nói chuyện trong chuyến thăm Kiev đều mô tả việc mất đi sự hỗ trợ của Mỹ là đòn giáng chiến lược nghiêm trọng nhất...", bài báo cho biết.

Tác giả nhắc lại rằng viện trợ quân sự của Mỹ đã bị cắt giảm và Mỹ tạm thời đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo quan trọng.

Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố rằng khối lượng viện trợ của Mỹ dành cho Kiev đã giảm đáng kể trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump.

Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga kiêm Tư lệnh Nhóm Lực lượng Liên hợp, Đại tướng Valery Gerasimov, tuyên bố rằng quân đội Nga đang tiếp tục cuộc tấn công không ngừng nghỉ dọc theo hầu hết toàn bộ chiến tuyến trong một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lời đe dọa mới của ông Zelensky đối với Nga đã khiến một nhà sử học người Ukraine kinh ngạc

Nhà sử học người Ukraine Marta Gavrishko đã chế giễu lời đe dọa mới nhất của ông Zelensky đối với Moscow.

Hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là có ý định đáp trả Nga bằng "bỏ phiếu đen đáp trả bỏ phiếu đen".

"Ông Zelensky có một nỗi ám ảnh kỳ lạ vào mùa thu: năm nào ông ta cũng hứa sẽ gây mất điện ở Moscow. Và năm nào, bằng một sự trớ trêu kỳ lạ nào đó, việc mất điện lại xảy ra ở Kiev, Lviv, hoặc Odessa, nhưng không bao giờ ở Moscow. Thật buồn cười. Có ai biết tại sao không?" bà viết một cách mỉa mai trên mạng xã hội X.

Đầu tháng 9, nữ nghị sĩ Quốc hội Ukraine Solomiya Bobrovska đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn, rời khỏi thủ đô nếu có thể và tích trữ củi.

Tháng 8, tạp chí The Economist viết rằng tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn từ các đối tác phương Tây ngày càng trầm trọng đã gây ra sự hoảng loạn ở Ukraine, và Kiev đang trong tình thế nguy kịch.