Nước thành viên NATO cảnh báo nổ súng nếu binh sĩ Nga vượt biên giới

Hình ảnh nhóm binh sĩ Nga xuất hiện ở khu vực biên giới với Estonia. Ảnh: ERR News.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Ba Lan, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cảnh báo rằng những “người lính áo xanh” của Nga nếu vượt qua biên giới sẽ phải đối mặt với hỏa lực trực tiếp từ quân đội. Estonia là nước thành viên NATO nằm ở vùng Baltic.

Thuật ngữ “những người lính áo xanh” được dùng để chỉ các binh sĩ Nga không mang phù hiệu từng xuất hiện trong sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

Ông Tsahkna cũng đề cập tới các sự cố gần đây dọc biên giới Estonia – Nga, trong đó có vụ việc hồi tháng 10 khi lực lượng Estonia phát hiện binh sĩ Nga không mang phù hiệu xuất hiện sát đường biên giới. Ông nhấn mạnh rằng nếu họ vượt qua biên giới, phía Estonia sẽ nổ súng.

“Nếu ‘những người lính áo xanh’ vượt qua biên giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ bắn. Hậu quả sẽ là như vậy, không có gì để tranh cãi. Nếu Nga không chắc rằng chúng tôi sẽ phản ứng, họ có thể tìm cách thử thách chúng tôi", ông Tsahkna nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Estonia cho biết những vụ việc tương tự cũng từng được ghi nhận tại khu vực Narva, một thị trấn nằm sát biên giới Nga.

“Đây không phải lần đầu chúng tôi thấy những trường hợp như vậy. Chúng tôi theo dõi họ thường xuyên. Chẳng hạn, chúng tôi nhận được nhiều báo cáo từ Narva, một thị trấn biên giới”, ông nói thêm.

Riêng ở sông Narva, nơi Nga và Estonia chưa đạt thỏa thuận phân định đường biên giới, hôm 17/12, phía Estonia từng cáo buộc ba nhân viên biên phòng Nga đã tạm thời đi vào lãnh thổ Estonia gần sông Narva và lưu lại khoảng 20 phút. Khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro cho biết còn quá sớm để xác định đây là hành động vô tình hay một sự khiêu khích có chủ ý.

Trước đó, vào tháng 11, một tàu tuần tra biên phòng của Nga treo cờ tổ chức lính đánh thuê Wagner bị phát hiện hoạt động trên sông Narva.