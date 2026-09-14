Ukraine phớt lờ cảnh báo của Tổng thống Trump, dồn dập đánh nhà máy lọc dầu Nga, Moscow dội "bão lửa" xuống cảng Odessa

Một cơ sở của Nga bị Ukraine tấn công. Ảnh: TASS

Các lực lượng Ukraine hôm 14/9 tuyên bố đã tiến hành loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều cơ sở dầu khí quan trọng của Nga trong đêm, rạng sáng cùng ngày, trong đó có nhà máy lọc dầu Slavyansk tại vùng Krasnodar và nhà máy Taneco ở Tatarstan.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một cơ sở tại Millerovo, vùng Rostov, được sử dụng để lưu trữ và phóng máy bay không người lái cũng bị đánh trúng. Kiev cho biết một cuộc tấn công trước đó nhằm vào nhà máy lọc dầu Saratov ở miền tây nam nước Nga đã gây hư hại cho đơn vị chưng cất dầu thô chính và một đoạn đường ống dẫn dầu chủ chốt.

Các nhà chức trách Nga cũng xác nhận xảy ra hỏa hoạn tại một cơ sở ở Slavyansk-on-Kuban, vùng Krasnodar, sau một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine. Tại Nizhnekamsk, một trung tâm lọc dầu và hóa dầu lớn của Tatarstan, giới chức địa phương báo cáo thiệt hại đối với một số cơ sở công nghiệp và dân sự.

Những tuyên bố trên hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Chiến dịch tập kích của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Kiev gia tăng các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và cơ sở năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Mục tiêu của Ukraine là gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu và làm suy yếu năng lực hậu cần, quân sự của Moscow. Các cuộc tấn công kéo dài đã khiến một số nhà máy lọc dầu Nga phải tạm ngừng hoạt động, làm giảm sản lượng nhiên liệu và góp phần gây thiếu hụt dầu diesel trên thị trường nội địa.

Moscow đã kéo dài lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến ngày 30/9 nhằm ổn định nguồn cung trong nước.

Trong khi Ukraine đánh sâu vào các cơ sở năng lượng của Nga, Moscow tiếp tục tấn công khu vực Odessa ở miền nam Ukraine, nơi có các cảng biển quan trọng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tập kích các trạm biến áp điện tại Odessa và Mykolaiv, với cáo buộc đây là những cơ sở hỗ trợ hạ tầng cảng. Một trung tâm logistics của Nova Poshta tại vùng Odessa cũng bị đánh trúng. Moscow đồng thời tuyên bố đã tấn công một tàu hàng khô chở vật tư cho lực lượng vũ trang Ukraine tại cảng Odessa.

Phía Ukraine cho biết các cuộc tấn công trong đêm làm hư hại một tòa chung cư nhiều tầng, nhiều nhà dân, hai cơ sở giáo dục và các công trình hạ tầng. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường, đường sắt và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng tấn công các cơ sở nhiên liệu diesel của Nga.

Phát biểu với báo giới tại Ireland hôm 13/9, ông Trump nói ông đã trao đổi với ông Zelensky về vấn đề này và cho rằng Ukraine còn “nhiều mục tiêu khác” để tấn công. Theo ông Trump, Kiev không nên đánh vào các cơ sở nhiên liệu diesel của Nga.

Lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ được đưa ra ngay sau chuyến thăm Moscow và Kiev của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, trong khuôn khổ nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đạt một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, đồng thời mô tả trở ngại hiện nay là mối quan hệ thù địch giữa ông Putin và Zelensky. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski tỏ ra không lạc quan, cho rằng Moscow vẫn chưa từ bỏ các mục tiêu chiến tranh và tiếp tục bác bỏ những đề xuất ngừng bắn.

Về phần mình, Zelensky cho biết ông sẵn sàng tới Miami dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 12 nếu ông Putin cũng tham dự, với lập luận rằng hai nhà lãnh đạo cần trực tiếp gặp nhau và đưa ra các quyết định.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết một vòng đàm phán ba bên mới giữa Ukraine, Nga và Mỹ có thể được tổ chức vào tháng 10. Điện Kremlin xác nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi cuộc gặp có thể diễn ra, trong đó vấn đề lãnh thổ tiếp tục là trở ngại lớn nhất.

Tổng thống Putin yêu cầu Ukraine nhượng phần còn lại của tỉnh Donetsk cho Nga như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Kiev nhiều lần bác bỏ yêu cầu này.

Như vậy, dù các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, chiến sự trên thực địa vẫn tiếp tục leo thang.

Ukraine tăng cường đánh vào “hậu phương năng lượng” của Nga, trong khi Moscow nhắm vào cảng, đường sắt và hạ tầng năng lượng của Ukraine. Những diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa chiến trường và bàn đàm phán vẫn còn rất lớn.