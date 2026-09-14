Ông Trump tiết lộ loại tên lửa Patriot Ukraine có thể được cấp phép sản xuất

Trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot, ông Trump xác nhận Washington và Kiev “đã thảo luận về vấn đề này”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, loại tên lửa được đề cập là những phiên bản có công nghệ ít phức tạp hơn so với các biến thể hiện đại nhất.

“Đó là những phiên bản ít tinh vi hơn. Các bạn hiểu ý tôi. Ít tinh vi hơn nhiều”, ông Trump nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không trả lời trực tiếp câu hỏi liên quan kế hoạch của một số quốc gia châu Âu nhằm bán tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Ông Trump cho biết Mỹ hiện có lượng dự trữ lớn đối với một số loại vũ khí, song nhiều khí tài thuộc nhóm hiện đại nhất đã được chuyển cho Ukraine.

“Chúng tôi có kho dự trữ rất lớn đối với một số loại vũ khí. Có nhiều loại gần như không thiếu. Nhưng đối với những vũ khí thuộc loại hàng đầu, một phần đáng kể đã được cung cấp cho Ukraine. Hiện chúng tôi đang đẩy nhanh sản xuất”, Tổng thống Mỹ nói.

Đầu tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngay cả khi Ukraine được Washington cấp giấy phép, việc xây dựng các cơ sở có khả năng sản xuất hệ thống Patriot cũng sẽ mất vài năm. Theo ông Rubio, Patriot là một hệ thống vũ khí đặc biệt phức tạp. Vì vậy, việc chuyển giao giấy phép sản xuất cho Ukraine, nếu được thực hiện, cũng không thể giải quyết ngay tình trạng thiếu hụt các hệ thống này trong ngắn hạn. Ngoại trưởng Mỹ cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề này vẫn đang diễn ra và có thể mang lại kết quả trong tương lai.