Rộ tin Mỹ lập ‘liên minh’ để đảm bảo tàu thuyền có thể đi qua eo biển Hormuz

Wall Street Journal hôm 29/4 trích dẫn bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi đến các cơ quan ngoại giao của một số quốc gia cho biết liên minh quốc tế mới do Washington đề xuất có tên “Cấu trúc Tự do hàng hải” (MFC) với chức năng chia sẻ thông tin, phối hợp về mặt ngoại giao và hỗ trợ thực thi các lệnh trừng phạt.

Chiến hạm Mỹ theo sát tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

“Sự tham gia của các ngài sẽ củng cố khả năng chung của chúng ta trong việc khôi phục tự do hàng hải và bảo vệ nền kinh tế toàn cầu. Hành động mang tính tập thể này là điều cần thiết để thể hiện quyết tâm thống nhất và áp đặt các biện pháp thích đáng đối với việc Iran cản trở tuyến vận tải đi qua eo biển Hormuz”, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ.

Cũng trong bức điện tín, phía Mỹ đã hỏi một số đại diện nước ngoài rằng liệu quốc gia của họ có muốn trở thành đối tác ngoại giao/quân sự với Washington hay không và nhiệm vụ này sẽ do Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cùng điều hành.

“MFC sẽ bổ trợ cho các lực lượng đặc nhiệm an ninh hàng hải khác, bao gồm cả nỗ lực lập kế hoạch hàng hải do Anh và Pháp dẫn đầu”, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích.

Hiện giới chức Mỹ chưa bình luận về những thông tin do Wall Street Journal đăng tải.