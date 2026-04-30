Bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, 3 đối tượng bị khởi tố

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Các đối tượng này sử dụng động vật mắc bệnh, dịch bệnh để giết mổ, chế biến, đưa ra thị trường tiêu thụ, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, ngày 31/3, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại thôn 3, xã Hoằng Lộc do Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú tại thôn 5, xã Hoằng Lộc) làm chủ, phát hiện 3 con lợn được giết mổ với tổng trọng lượng 384,5kg và 8 con lợn sống đang nuôi nhốt trong chuồng có dấu hiệu mắc bệnh.

Các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên tại cơ quan Công an.

Chiến khai nhận, phát hiện lợn có biểu hiện bệnh (bỏ ăn, di chuyển chậm chạp) nhưng vẫn chỉ đạo giết mổ toàn bộ để bán ra thị trường tiêu thụ. Không dừng lại ở đó, Chiến còn tiếp tục mua thêm 8 con lợn bệnh với giá rẻ nhằm mục đích giết mổ, cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng.

Qua điều tra, số lợn bệnh trên được Chiến mua từ Lê Văn Trung (SN 1982, trú thôn Đông Anh Vinh, xã Hoằng Lộc). Dù biết rõ lợn bị bệnh, Trung vẫn thu mua với giá thấp rồi bán lại để hưởng chênh lệch.

Nguồn gốc số lợn này được xác định từ Nguyễn Khắc Nguyên (SN 1966, trú thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa), là người chăn nuôi nhưng khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh không khai báo với chính quyền địa phương mà tìm cách bán tháo nhằm tránh thiệt hại.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I, xác định các mẫu thịt và mẫu máu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ 384,5kg thịt lợn và tiêu hủy toàn bộ 8 con lợn nhiễm bệnh. Các đối tượng Chiến, Trung, Nguyên thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.