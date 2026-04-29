Mỹ tung thêm đòn trừng phạt lên Iran

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cá nhân và doanh nghiệp bị nêu tên đã tạo điều kiện chuyển hàng chục tỉ USD liên quan đến hành vi né tránh trừng phạt và tài trợ các nhóm vũ trang của Iran.

Theo trang web của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt được công bố hôm 28-4 nhắm vào các cá nhân và công ty cho phép lực lượng vũ trang Iran, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế để nhận thanh toán cho các vụ bán dầu bị Mỹ trừng phạt, mua linh kiện nhạy cảm cho tên lửa và các hệ thống vũ khí khác và chuyển tiền cho những lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các khoản tiền được chuyển qua mạng lưới này hỗ trợ các hoạt động của Iran, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng Mỹ, các đồng minh trong khu vực.

Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt này nhằm phá vỡ các cơ chế mà Tehran sử dụng để nhận thanh toán cho dầu mỏ và các mặt hàng khác, đồng thời giảm doanh thu của nước này.

OFAC cũng cảnh báo các ngân hàng không được giao dịch với những công ty trả tiền cho chính phủ Iran hoặc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) để được đi qua eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa nguy cơ bị trừng phạt cao. Cơ quan này đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu nhỏ của Trung Quốc, chủ yếu ở tỉnh Sơn Đông, do liên quan trong việc nhập khẩu và lọc dầu của Iran. Một số nhà máy đã sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để giao dịch bằng đồng USD và thu mua hàng hóa Mỹ.

Kể từ tháng 2-2025, OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với khoảng 1.000 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến Iran như một phần của chiến dịch gây áp lực kinh tế tối đa đối với mạng lưới "ngân hàng ngầm" của Iran. Các ngân hàng Iran - bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính phương Tây - được cho là dựa vào các công ty tư nhân, quản lý hàng ngàn công ty bình phong ở nước ngoài để thực hiện thanh toán cho hàng nhập khẩu và xuất khẩu của Iran.

Các công ty bị trừng phạt bao gồm Công ty Farab Soroush Afagh Qeshm - mà OFAC cho biết hợp tác với Ngân hàng Shahr của Iran để mua bán dầu của Iran - và hai giám đốc điều hành cấp cao của công ty này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết OFAC cũng đã nêu tên một số công ty trung gian mà họ cho rằng có liên hệ với Ngân hàng Sina, ngân hàng do lãnh đạo tối cao của Iran kiểm soát, và Ngân hàng Sepah liên kết với quân đội, ngân hàng đã tài trợ cho chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Về phần mình, Trung Quốc cho biết họ phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương "bất hợp pháp".

Trong khi đó, những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự vẫn bế tắc hôm 28-4 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với kế hoạch mới từ Iran.

Theo đó, đề xuất tạm hoãn thảo luận về chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột kết thúc và các vấn đề qua eo biển Hormuz được giải quyết.