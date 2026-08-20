Ông Trump tuyên bố tiến hành “chiến tranh kinh tế” với Iran

Mỹ sẽ triển khai điều mà ông Trump gọi là “chiến dịch kinh tế hủy diệt nhất từng được thực hiện nhắm vào bất kỳ quốc gia nào” đối với Iran. Đồng thời, Washington đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc lên bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Tehran lách lệnh trừng phạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "chiến tranh kinh tế" nhằm vào Iran (Ảnh: AP)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết hải quân, không quân và các cơ sở sản xuất quân sự của Iran đã bị phá hủy, còn đồng nội tệ của nước này thì trở nên vô giá trị. Ông nhận định rằng chế độ này đang ở trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Tổng thống Mỹ còn tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào có các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp “phao cứu sinh” cho Iran sẽ phải gánh chịu những hậu quả kinh tế to lớn.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã liệt kê các hoạt động như buôn lậu dầu, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, chuyển tiền mặt, các cơ sở đổi ngoại tệ, đăng ký tàu biển và các công ty bình phong là những kênh cần phải chấm dứt ngay lập tức. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thông báo này mở rộng chiến dịch gây sức ép mà chính quyền Donald Trump đã thực hiện từ tháng 4 dưới tên gọi “Chiến dịch Economic Fury” – một hành động nhằm cắt đứt các nguồn thu và mạng lưới tài trợ khủng bố toàn cầu của Iran.