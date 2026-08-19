UAE ngừng toàn bộ hoạt động thương mại với Iran, Tehran phản ứng ra sao?

Iran đã bác bỏ tuyên bố của UAE rằng 2 tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Iran về phía UAE hôm 18-8. Ảnh minh họa: Getty Images / Anadolu

Động thái này diễn ra đúng thời điểm thời hạn 60 ngày cho các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran kết thúc mà không đạt được đột phá nào.

Thông tin về vụ việc được Bộ Quốc phòng UAE và Cơ quan Quản lý Khủng hoảng, Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia (NCEMA) công bố. Các cơ quan này không nêu rõ liệu những tên lửa đang bay tới có bị bắn hạ hay không. Phía quân đội UAE cho biết một tên lửa đã rơi trong vùng lãnh hải của nước này, còn quả thứ hai rơi ngoài vùng lãnh hải.

Sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng UAE cho biết các vật thể này dường như nhắm vào hoạt động “giao thông hàng hải”. Bộ không nói rõ liệu các tàu được cho là mục tiêu tấn công đang di chuyển trong vùng nội thủy của nước này hay vùng biển quốc tế.

Ngay sau khi quân đội UAE cập nhật đánh giá về vụ việc, Bộ Ngoại giao nước này đã thông báo ngừng mọi hoạt động thương mại và giao dịch với Iran. “Trước tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực gây tổn hại đến hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, mọi hoạt động, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran đều bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei

Về phần mình, Iran đã bác bỏ tuyên bố của UAE rằng 2 tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Iran về phía UAE hôm 18-8, gọi đây là cáo buộc “vô căn cứ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho rằng, hành động của UAE đi ngược lại nguyên tắc láng giềng hữu nghị và làm gián đoạn những nỗ lực đang được tiến hành nhằm thúc đẩy lòng tin giữa các quốc gia trong khu vực cũng như ngăn chặn tình trạng mất an ninh gia tăng.