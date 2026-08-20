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Ô tô đang lưu thông bất ngờ bốc cháy trên cầu vượt ở Hải Phòng

Sự kiện: Thời sự

Trưa nay (20/8), một ô tô con đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lái xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn, song phương tiện bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô con biển kiểm soát 15A-001.95 đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh, theo hướng từ cầu Lạch Tray đi Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện, cột khói đen bốc cao, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ. Phát hiện sự việc, lái xe đã dừng phương tiện và kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Xe ô tô đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh, theo hướng từ cầu Lạch Tray đi Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy

Xe ô tô đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh, theo hướng từ cầu Lạch Tray đi Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy, đồng thời phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn khu vực. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc ô tô bị thiêu rụi, nhiều bộ phận biến dạng do nhiệt độ cao, phương tiện gần như chỉ còn trơ khung. Sự cố cũng khiến giao thông qua khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh ùn tắc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Theo Thanh Nga/VOV-Đông Bắc ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2026 15:12 PM (GMT+7)
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