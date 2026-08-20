Người dân Nghệ An bắt được 2 cá thể công quý hiếm

Ngày 20/8, Công an xã Anh Sơn phối hợp Hạt Kiểm lâm Anh Sơn và UBND xã Anh Sơn tổ chức tiếp nhận 2 cá thể công (Pavo muticus), tổng trọng lượng 8kg.

Phát hiện 2 cá thể công quý hiếm, người dân tự nguyện giao nộp. ẢNH: A.S

Theo cơ quan chức năng, công là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB. Hai cá thể công do ông Đặng Đình Thuyết (SN 1984, trú tại thôn Phúc Sơn 2, xã Anh Sơn) tự nguyện giao nộp. Trước đó, trong quá trình đi làm tại khu vực Cồn Kè, xã Anh Sơn, ông Thuyết phát hiện 2 cá thể công.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng bàn giao 2 cá thể công cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, cứu hộ và thực hiện các bước bảo tồn theo quy định.

Công an xã Anh Sơn đề nghị người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định pháp luật.