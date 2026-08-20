Triều Tiên nói ‘không quan tâm’ đến động thái của Tổng thống Mỹ Trump

Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Bà Kim Yo-jong đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang giảm quy mô cuộc tập trận thường niên theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi chú ý nhiều hơn đến thực tế, rằng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục và đang diễn ra. Đây là biểu hiện không thể phủ nhận của sự thù địch với Triều Tiên”, bà Kim nhấn mạnh trong tuyên bố được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng ngày 20/8.

“Việc giảm quy mô hoặc thời gian tập trận không làm thay đổi bản chất khiêu khích và hiếu chiến của các cuộc tập trận quân sự”, bà Kim nói thêm, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng “hoàn toàn không quan tâm” đến động thái của ông Trump.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ, hai nước đồng minh sẽ kết thúc cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi vào ngày 21/8, rút ngắn gần một nửa so với kế hoạch ban đầu là kéo dài 11 ngày.

Bà Kim Yo-jong nói rằng bà “không biết gì” về bất kỳ liên lạc gần đây nào giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

“Đó là điều tôi hoàn toàn không biết gì”, bà Kim nói.

Ngày 17/8, Tổng thống Trump nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã phản hồi đề nghị đối thoại của ông và trao đổi giữa hai người “rất tích cực”.

Bà Kim Yo-jong khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn có những ký ức và tình cảm tốt đẹp dành cho ông Trump, nhưng nhấn mạnh Mỹ vẫn đang tiến hành các hoạt động quân sự thù địch nhằm vào Triều Tiên.

“Bất kể mối quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ, những biện pháp chủ quyền mà chúng tôi thực hiện để ngăn chặn các lực lượng đe dọa an ninh quốc gia là hoàn toàn hợp lý, phù hợp và cần thiết”, bà Kim nói.

Liên quan tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, rằng Triều Tiên đang lên kế hoạch triển khai thêm binh sĩ hỗ trợ Nga, bà Kim bác bỏ, gọi đây là thông tin “hoàn toàn vô căn cứ”.

Hàn Quốc hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông tôn trọng những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm tạo điều kiện đối thoại với Triều Tiên, trong đó có việc giảm quy mô tập trận Mỹ - Hàn.

Ông Lee đưa ra quan điểm trên trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 19/8, vài giờ sau khi hai nước đồng minh thông báo quyết định rút ngắn cuộc tập trận theo chỉ thị của ông Trump.

“Tôi cho rằng thông điệp của Tổng thống Trump là một quyết định lớn, phản ánh sự cân nhắc nghiêm túc nhằm tạo dựng hòa bình vượt lên trên sự thù địch và đối đầu trên bán đảo Triều Tiên”, ông Lee viết.

“Chúng tôi, những người tin rằng tài sản an ninh hoàn hảo nhất là một chế độ hòa bình, nơi không cần phải chiến đấu, chia sẻ cam kết và nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc tạo điều kiện cho đối thoại nhằm thiết lập một chế độ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc thu hẹp các cuộc tập trận chung và huấn luyện thực địa giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định đó”, ông nói thêm.

Ông Lee bày tỏ hy vọng quyết định của ông Trump cuối cùng sẽ dẫn tới một cơ chế hòa bình ổn định trên bán đảo, thông qua xây dựng lòng tin và nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông cũng cam kết sẽ làm hết sức để thực hiện vai trò “người kiến tạo hòa bình”, thúc đẩy và đóng góp vào những nỗ lực của ông Trump với tư cách “người kiến tạo hòa bình”.

Chỉ thị của ông Trump về việc thu hẹp chương trình tập trận chung được cho là cũng liên quan đến việc Seoul miễn cưỡng hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Trong bài đăng hôm 16/8, ông Trump cho biết gần đây ông đã hỏi ông Lee liệu Hàn Quốc có muốn tham gia nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran hay không và nhận được câu trả lời: “Không, cảm ơn”.

Ông Lee dường như đề cập đến ý này trong bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết chính phủ Hàn Quốc nhiều lần khẳng định ý định tích cực tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

“Vì mục tiêu đó, chính phủ chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Mỹ, như đã làm cho đến nay, về những phương thức thực chất khác nhau mà chúng tôi có thể đóng góp trong phạm vi phù hợp với khả năng của Hàn Quốc, cũng như pháp luật và các chính sách cơ bản của đất nước”, ông viết.