Tổng thống Mỹ ra lệnh cứng rắn, tấn công Qatar là đánh Mỹ

Theo hãng tin Tass, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-10 ký ban hành sắc lệnh hành pháp, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar.

Sắc lệnh nêu rõ: "Mỹ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nhà nước Qatar là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Mỹ".

"Nếu xảy ra một cuộc tấn công như vậy, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và thích hợp, bao gồm ngoại giao, kinh tế và, nếu cần, cả quân sự, để bảo vệ lợi ích của Mỹ và Qatar, đồng thời khôi phục hòa bình và ổn định".

Văn kiện cũng cho biết các quan chức quốc phòng và tình báo hàng đầu của Mỹ sẽ duy trì kế hoạch dự phòng với Qatar để bảo đảm khả năng ứng phó nhanh chóng trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Đồng thời, văn kiện khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Qatar để giải quyết xung đột, "ghi nhận kinh nghiệm ngoại giao và hòa giải sâu rộng của Qatar".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tại Doha ngày 14-5. Ảnh: AP

Cùng ngày, Qatar hoan nghênh sắc lệnh của ông Donald Trump, gọi đây là một cột mốc trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác song phương.

Tờ Times of Israel nhận định sắc lệnh hành pháp của tổng thống Mỹ được đưa ra như một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở dải Gaza. Qatar đóng vai trò là một bên trung gian chủ chốt nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và lực lượng Hamas ở khu vực này.

Sắc lệnh được ban hành sau khi Israel tìm cách ám sát các thủ lĩnh Hamas bằng một cuộc không kích vào Doha (Qatar) hồi tháng trước. Cuộc không kích không được thông báo trước cho chính quyền ông Donald Trump. Động thái của Israel đã gây ra sự lo ngại ở Washington do mối quan hệ thân cận của Mỹ với Qatar, nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đi xa hơn so với sắc lệnh năm 2022 của người tiền nhiệm Joe Biden, khi chỉ định Qatar là đồng minh ngoài NATO quan trọng, cho phép tăng cường hợp tác quân sự nhưng không cam kết bảo vệ Qatar nếu bị tấn công.

Mỹ đã không có phản ứng quân sự nào khi Qatar bị Iran tấn công hồi tháng 6 sau một cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Vào tháng 5, chính quyền của ông Donald Trump chính thức tiếp nhận một chuyên cơ hạng sang Boeing 747 từ Qatar làm quà tặng. Quân đội Mỹ đang chuẩn bị đưa máy bay này vào sử dụng như một chuyên cơ Không Lực Một mới của tổng thống.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã tới thăm Doha sau vụ không kích của Israel tháng trước và cho biết một thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng đang được hoàn tất với Qatar.