Ông Netanyahu xin lỗi thủ tướng Qatar về vụ không kích, cam kết không tái diễn

Ngày 29-9, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã xin lỗi Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani vì các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha (Qatar), theo tờ The Hill.

Ngày qua, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, ông Trump đã sắp xếp một cuộc gọi ba bên với ông Al Thani.

Tổng thống Mỹ “bày tỏ mong muốn đưa quan hệ Israel - Qatar đi vào quỹ đạo tích cực sau nhiều năm hai bên bất đồng và hiểu lầm lẫn nhau”.

Trong cuộc gọi, mà Nhà Trắng mô tả là bước đầu hướng tới quan hệ, ông Netanyahu “bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc rằng cuộc không kích bằng tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu Hamas ở Qatar đã vô tình giết chết một quân nhân Qatar”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chủ trì cuộc điện đàm ba bên với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu (phải) và Thủ tướng Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 29-9. Ảnh: WHITE HOUSE

“Ông Netanyahu cũng bày tỏ sự lấy làm tiếc rằng, trong khi nhắm vào các lãnh đạo Hamas trong quá trình đàm phán con tin, Israel đã vi phạm chủ quyền của Qatar và khẳng định Israel sẽ không tiến hành một cuộc tấn công như vậy nữa trong tương lai” - theo thông cáo của Nhà Trắng.

Đáp lại, ông Al Thani “hoan nghênh những cam kết đó” và khẳng định Qatar sẵn sàng tiếp tục góp phần duy trì ổn định ở Trung Đông, thông cáo cho biết thêm.

Một tuyên bố của phía Qatar được công bố ngay sau đó xác nhận cuộc gọi và cho biết ông Al Thani bày tỏ lập trường của Qatar không chấp nhận các hành vi vi phạm chủ quyền, đồng thời khẳng định Doha sẵn sàng tiếp tục tham gia các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza trong khuôn khổ sáng kiến của tổng thống Mỹ.

Thông cáo từ văn phòng ông Netanyahu cho biết ông đã nói với ông Al Thani rằng “Israel không có kế hoạch vi phạm chủ quyền Qatar thêm lần nào nữa, và tôi đã đưa ra cam kết đó với Tổng thống Trump”.

“Tôi muốn bảo đảm với ngài rằng Israel nhắm vào Hamas, chứ không phải người Qatar” - ông Netanyahu khẳng định.

Ông Netanyahu bổ sung rằng ông hoan nghênh sáng kiến của ông Trump về việc thành lập một diễn đàn ba bên để giải quyết “những bất đồng tồn đọng”.

Lời xin lỗi của ông Netanyahu đánh dấu sự đảo ngược khi trước đó ông nhiều lần khẳng định Israel có quyền tấn công các lãnh đạo Hamas, kể cả tại Doha.

Cuộc không kích của Israel và Doha đầu tháng này đã khiến 5 thành viên Hamas và một nhân viên thuộc lực lượng an ninh nội địa Qatar thiệt mạng.

Ông Trump khi đó nói rằng ông không hài lòng với vụ tấn công, còn ông Al Thani thề sẽ trả đũa Israel.