Ông Trump cảnh báo phe Dân chủ về hậu quả “không thể đảo ngược” khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra khi phe Cộng hòa và phe Dân chủ không thể phê duyệt ngân sách trước ngày 1/10, thời điểm bắt đầu năm tài khóa mới. Hiến pháp quy định mọi khoản chi tiêu của chính phủ liên bang đều phải được lưỡng viện thông qua. Dự luật ngân sách khởi phát từ Hạ viện, sau đó được Thượng viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành.

Theo tờ USA Today, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan liên bang lên phương án cho thôi việc hàng loạt công chức thay vì chỉ cho họ tạm nghỉ việc như các lần đóng cửa chính phủ trước đây.

Ông Trump cảnh báo phe Dân chủ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tình trạng sa thải hàng loạt diễn ra. “Chúng ta có thể làm những việc trong lúc chính phủ đóng cửa mà sẽ không thể đảo ngược, những việc tệ hại đối với phe Dân chủ và họ cũng không thể khắc phục, như cắt giảm số lượng lớn công chức và xóa bỏ những chương trình của họ”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục. “Phe Dân chủ đang mạo hiểm khi để chính phủ đóng cửa”.

“Rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt những người của đảng Dân chủ”, ông Trump nói thêm vào cuối ngày 30/9.

Bất đồng về chăm sóc y tế cho người nhập cư

Ông Trump cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa là do phe Dân chủ khăng khăng muốn cung cấp dịch vụ y tế liên bang cho người nhập cư bất hợp pháp.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ đóng cửa sau gần 7 năm. Ảnh: Reuters.

“Phe Dân chủ là bên khiến chính phủ đóng cửa, không phải chúng ta. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra”, ông Trump nói. “Họ muốn chăm sóc những người vào đất nước này bất hợp pháp – mà không một hệ thống nào có thể gánh nổi”.

Trong khi đó, phe Dân chủ duy trì quan điểm cần kéo dài các khoản trợ cấp liên bang cho chương trình bảo hiểm Obamacare. “Chúng ta đang chứng kiến cảnh người dân không thể có được dịch vụ y tế mà họ cần, và mọi người đang kêu gọi sự giúp đỡ”, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer nói. “Trách nhiệm của chúng ta là phải tìm cách giải quyết hoặc ít nhất giảm bớt vấn đề này”.

Tuy nhiên, ông Trump từ chối gia hạn Obamacare, gọi đây là “chương trình tệ hại”. Ông khẳng định sẽ đưa ra một hệ thống mới thay thế, đồng thời viện dẫn cam kết ngày 30/9 của hãng dược Pfizer rằng sẽ giảm giá thuốc kê đơn tại Mỹ xuống ngang mức với các nước khác.

“Tôi không thấy phe Dân chủ nhượng bộ chút nào khi tôi nói chúng ta không thể tiếp tục chương trình Obamacare”, ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Phe Dân chủ tố Nhà Trắng “dùng công chức làm con tin”

Trong nhiều ngày qua, phe Dân chủ liên tục chỉ trích Nhà Trắng tìm cách sử dụng công chức liên bang như “con bài mặc cả” nhằm buộc họ ủng hộ một thỏa thuận chi tiêu ngắn hạn nhằm giữ ngân sách ở mức hiện tại đến tháng 11. Các lãnh đạo đảng Dân chủ bác bỏ phương án này vì nó không gia hạn các khoản trợ cấp đang sắp hết hạn, vốn giúp hàng triệu người dân chi trả bảo hiểm y tế.

“Tổng thống Trump thực tế đã sa thải các công chức liên bang ngay từ ngày đầu nắm quyền – không phải để quản lý đất nước, mà để gieo sự sợ hãi”, Ông Schumer, người cũng là lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện, nói vào tuần trước. “Điều này chẳng có gì mới và hoàn toàn không liên quan đến việc cấp ngân sách cho chính phủ”.