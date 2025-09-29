Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng Israel: Hy vọng cho hòa bình ở Trung Đông?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta có một cơ hội thực sự cho sự vĩ đại ở Trung Đông. Tất cả chúng ta đều đang chung tay vì một điều đặc biệt, lần đầu tiên xảy ra. Chúng ta sẽ làm được điều đó”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Theo thông tin được công bố trước đó, Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 29/9 tại Nhà Trắng nhằm đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận.

Ngày 26/9, ông Trump cho biết, cuộc đàm phán về Dải Gaza với các quốc gia Trung Đông đang diễn ra khẩn trương, và sẽ kéo dài đến chừng nào còn cần thiết.

Tuy nhiên, phong trào Hamas tuyên bố chưa nhận được đề xuất mới nào từ các nước trung gian.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Israel cho biết, Đại sứ Mỹ Mike Huckabee sẽ đến Ai Cập để gặp gỡ giới chức nước này "như một phần của các cuộc tham vấn ngoại giao thường kỳ". Nội dung cụ thể của cuộc gặp chưa được tiết lộ. Nhưng Ai Cập là một trong những bên làm trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas.

Cùng lúc đó, xe tăng Israel đã tiến sâu hơn vào các khu dân cư của thành phố Gaza trong ngày 28/9. Các nhân chứng và nhân viên y tế cho biết, quân đội Israel đã tấn công các khu dân cư Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan và Al-Naser, áp sát khu vực trung tâm và phía tây thành phố Gaza, nơi hàng trăm nghìn người đang trú ẩn.

Israel cho biết trong 24 giờ qua, không quân nước này đã tấn công 140 mục tiêu quân sự trên khắp Dải Gaza.

Cơ quan y tế Dải Gaza sau đó xác nhận, ít nhất 77 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trong ngày 28/9.