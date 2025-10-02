Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành phiên bế mạc.

Tại phiên làm việc, bà Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo kết quả Hội nghị llần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX diễn ra chiều 1/10.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 ủy viên.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Duy Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 3 Phó chủ nhiệm, 9 ủy viên.

Đại hội cũng bầu 21 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Duy Lâm (sinh năm 1972, quê ở Thái Nguyên) là Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu - hầm. Ông từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Tổng cục Đường bộ; Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư; Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tháng 3/2025, ông Nguyễn Duy Lâm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra 4 phiên làm việc, từ ngày 30/9 đến 2/10. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thể hiện quyết tâm chính trị cao cho giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn 2045: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững".