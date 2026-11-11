Ông Trump gặp ông Zelensky bên lề cuộc họp của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: AP.

Hôm 9/11, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng "cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc Ukraine có một hình thù hơi khác đi".

Không có gì ngạc nhiên khi đã xuất hiện nhiều cách giải thích khác nhau về bình luận của ông, khiến Điện Kremlin khuyên nên làm rõ chi tiết trực tiếp với ông Trump. Đồng thời, người ta cũng nhấn mạnh rằng bất kể các ẩn ý và bối cảnh là gì, từ góc độ địa lý (tức là thực tế trên mặt đất), Ukraine "đã là một quốc gia khác".

Nước này đã trở thành một "quốc gia khác" đến mức trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán ba bên sắp tới tại Abu Dhabi, một trong những nội dung chính sẽ là vấn đề "an ninh khu vực nói chung". Hơn nữa, lúc này không còn là vấn đề đảm bảo an ninh cho Nga trước phương Tây hay ngược lại nữa: hiện nay, vấn đề ưu tiên hàng đầu là an ninh cho tất cả mọi người - bắt đầu từ Ukraine.

Nga từ lâu đã tuyên bố rằng Ukraine đang từng bước biến thành một quốc gia thất bại và (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) là một hố đen trên bản đồ châu Âu, mà cuối cùng mọi người sẽ phải cùng nhau dùng "bút xóa" để bôi lấp đi, nếu không thì sẽ không có hòa bình trong khu vực.

Nguyên nhân sự thất bại của Ukraine với tư cách là một nhà nước hoàn toàn không phải do xung đột quân sự mà sâu xa hơn thế.

Trở lại vào tháng 2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng Ukraine thực chất "chưa bao giờ có truyền thống vững chắc về nhà nước đích thực của mình", bởi vì từ ban đầu, V. I. Lenin đã ra chỉ thị sáp nhập Donbass vào Ukraine.

Vào tháng 10 năm nay, tại phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận Valdai, ông Putin một lần nữa chỉ ra những quá trình mà hiện nay không ai có thể phớt lờ được nữa: Ukraine không thể tự tồn tại, nước này bị điều khiển từ bên ngoài và đang mất dần chủ quyền quốc gia.

Và khao khát cháy bỏng của châu Âu muốn được tham gia đàm phán về Ukraine một phần cũng là vì họ lo sợ rằng giờ đây họ sẽ phải tự mình gánh chịu mọi hậu quả từ việc Ukraine sụp đổ, điều mà chắc chắn họ không hề mong muốn chút nào. Nhưng họ sẽ phải gánh chịu.

Quỹ Carnegie cách đây vài ngày đã công bố một tài liệu cho biết "sự hung hăng của nhà lãnh đạo Nga Putin" đã đem lại sức mạnh mới cho Ukraine và giờ đây "Ukraine đã đoàn kết lại". Chỉ có điều cần phải làm rõ một chút: họ đoàn kết bên ngoài biên giới hiện tại.

Hôm qua, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đã công bố dữ liệu: trong 10-20 năm tới, dân số ở vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát có thể giảm xuống chỉ còn hơn 10 triệu người, trong đó chỉ có khoảng một phần ba là có khả năng lao động, "thấp hơn ngưỡng sinh tồn của quốc gia". Nói cách khác, kế hoạch về một Ukraine độc lập và thịnh vượng đã không thành công.

Có thể có người coi những thông tin này như là "tuyên truyền của Điện Kremlin", nhưng các nguồn tin phương Tây bỗng nhiên lộ điểm yếu và hoàn toàn xác nhận những điều đã nêu ở trên. Một báo cáo đặc biệt của ấn phẩm The Economist ra ngày 5/11 có tựa đề "Ukraine kiệt sức vì chiến tranh đối mặt với nguy cơ sụp đổ nhân khẩu học", cho biết rằng tại Ukraine trong nửa đầu năm 2026, tỷ lệ tử vong đã vượt quá tỷ lệ sinh hơn ba lần, và dân số đã giảm xuống còn 27-28 triệu người. Và sẽ không bao giờ có sự đảo chiều nào nữa: trong số 5 triệu người Ukraine đã chạy trốn khỏi đất nước, phần lớn là trẻ em và phụ nữ dưới 44 tuổi (tầng lớp nhân khẩu học chủ chốt), và họ không có ý định quay trở về.

Không những thế, theo dự báo của Trường Kinh tế Kiev, sau khi các hoạt động quân sự kết thúc, Ukraine sẽ phải đối mặt với một làn sóng di cư mạnh mẽ mới - và ít nhất 600 nghìn người nữa có thể rời khỏi đất nước.

Trong bài viết "Tại sao Ukraine lại thất bại", các chuyên gia từ Viện Tương lai Ukraine đã bối rối khi đặt câu hỏi: tại sao với vị thế khởi đầu có lợi hơn vào năm 1990 so với Ba Lan (GDP tính theo sức mua tương đương đầu người là 9.000 USD so với 8.000 USD), thì giờ đây cùng một đất nước Ba Lan đó lại giàu có gấp 2,5 lần so với Ukraine, trong khi Ukraine lại "tự hào" đứng đầu danh sách những nước nghèo nhất châu Âu?

Tuy nhiên, chính họ đã đưa ra câu trả lời: vấn đề sự sụp đổ của Ukraine mang tính hệ thống chứ không phải do sự kiện nhất thời. Sự thay đổi của giới tinh hoa và các đảng phái không làm thay đổi các quy tắc cơ bản, do đó sau mỗi cuộc cách mạng, mô hình cũ lại được tái tạo. Nói cách khác, việc giải quyết vấn đề Ukraine sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra - và bây giờ nó sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến.

Như tờ Responsible Statecraft đã viết, Ukraine sẽ gặp may nếu như nhờ sự khoan dung của Nga mà nước này vẫn còn tồn tại được với tư cách là một nhà nước và một lãnh thổ: "Chiến thắng cho Ukraine sẽ là một nền hòa bình thỏa hiệp nhằm (về nguyên tắc) duy trì chủ quyền của mình". Các phương án khác như đánh bại Nga là "lời dối trá đã đi quá xa".

Nhiều năm qua, nước Nga đã đề nghị một Ukraine giành được độc lập sự hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và một tương lai chung. Nhưng Ukraine đã chọn sự đối đầu, chiến tranh, tuyệt chủng và thu hẹp biên giới cho đến điểm sụp đổ.