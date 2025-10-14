Thông tin mới vụ bé trai 10 tuổi bị nhân viên siêu thị đưa vào phòng riêng ‘làm việc’

Ngày 14/10, chị N.V.X.T (mẹ bé trai trong vụ bị nhân viên siêu thị đưa vào phòng riêng "làm việc") cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi từ đại diện chuỗi Siêu thị GO! Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Siêu thị GO! Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên.

Theo bà T, gia đình ghi nhận thái độ cầu thị, thiện chí và sự phối hợp nhanh chóng từ phía ban quản lý trung tâm của Siêu thị GO! Đà Lạt; sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng cho biết, ngay khi nhận phản ánh, phòng Công tác Xã hội của phường đã chủ động liên hệ, thăm hỏi tinh thần của cháu bé trong vụ việc.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 13/10, chị V.N.X.T. có phản ánh liên quan việc ngày 11/10, con trai chị đi mua sắm cùng anh họ tại siêu thị GO! Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, một số nhân viên an ninh nghi ngờ bé lấy cắp sô cô la nên đã đưa em vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm mà không thông báo cho gia đình. Sau khi trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera, siêu thị xác định bé trai không lấy cắp và cho ra về.

Sau đó, chị T. đã đăng bài trên mạng xã hội bày tỏ bức xúc vì “không một lời xin lỗi, một đứa trẻ bị đối xử như tội phạm chỉ vì nghi ngờ”. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến chỉ trích cách xử lý thiếu chuyên nghiệp của siêu thị đối với trẻ vị thành niên.