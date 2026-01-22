Tổng thống Trump chính thức ra mắt Hội đồng Hòa bình

Ông Trump cho biết, hội đồng này được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò rộng lớn hơn. Phát biểu tại lễ công bố sáng kiến, ông Trump khẳng định Hội đồng Hòa bình sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng tổ chức này vẫn còn “tiềm năng rất lớn chưa được khai thác”. “Khi hội đồng được thiết lập đầy đủ, chúng ta có thể làm hầu như mọi điều mình muốn, và chúng ta sẽ làm điều đó cùng với Liên Hợp Quốc”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ trực tiếp chủ trì hội đồng và đã mời hàng chục nhà lãnh đạo thế giới tham gia. Ông Trump cho biết, Hội đồng Hòa bình không chỉ giới hạn ở vấn đề Gaza mà còn hướng tới xử lý các thách thức toàn cầu khác. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ khiến nhiều quốc gia lo ngại rằng sáng kiến này có thể cạnh tranh hoặc làm lu mờ vai trò truyền thống của Liên Hợp Quốc với tư cách là diễn đàn chính cho ngoại giao đa phương.

Một số cường quốc khu vực Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar, cùng các quốc gia mới nổi lớn như Indonesia, đã tham gia hội đồng. Tuy nhiên, các cường quốc toàn cầu và nhiều đồng minh phương Tây truyền thống tỏ ra thận trọng. Ông Trump cho biết, các thành viên thường trực được kỳ vọng đóng góp mỗi nước 1 tỷ USD để tài trợ cho hoạt động của hội đồng, song không có đại diện nào của các cường quốc hàng đầu thế giới, cũng như Israel hay chính quyền Palestine, xuất hiện tại lễ ký kết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định, trọng tâm trước mắt của Hội đồng Hòa bình là bảo đảm kế hoạch hòa bình tại Gaza được triển khai hiệu quả, nhưng nhấn mạnh sáng kiến này cũng có thể trở thành “hình mẫu cho các khu vực khác trên thế giới”.

Đáng chú ý, ngoài Mỹ, chưa có quốc gia nào trong số năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chính thức cam kết tham gia. Nga cho biết đang nghiên cứu đề xuất sau khi ông Trump cho rằng, Moscow sẽ tham gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD từ các tài sản của Mỹ bị đóng băng tại Nga để “hỗ trợ người dân Palestine”.