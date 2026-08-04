Phố Thành Thái - Khúc Thừa Dụ trước kế hoạch thành phố đi bộ thông minh

Theo đề án của UBND TP Hà Nội, khu vực Công viên Cầu Giấy và đoạn phố Thành Thái tiếp giáp công viên sẽ được ưu tiên triển khai trong giai đoạn đầu. Không gian trước cổng công viên dự kiến tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, triển lãm và sự kiện cộng đồng.

Giai đoạn tiếp theo sẽ nghiên cứu mở rộng sang các phố Khúc Thừa Dụ, Trương Công Giai, kết nối với khu vực Duy Tân, Khu công nghệ thông tin tập trung và Công viên An Hòa. Riêng phố ẩm thực Cầu Giấy dự kiến ưu tiên mô hình xe bán hàng, gian hàng di động được thiết kế đồng bộ thay cho các ki-ốt cố định.

Tuyến phố Thành Thái, Khúc Thừa Dụ và Trương Công Giai nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề án. Ảnh: T.Anh

Phố Thành Thái rợp bóng cây, tiếp giáp Công viên Cầu Giấy. Ảnh: T.Anh

Nhiều nhà hàng, quán ăn hiện hoạt động quanh khu vực Khúc Thừa Dụ. Ảnh: T.Anh

Phố Khúc Thừa Dụ được nghiên cứu phát triển không gian ẩm thực. Ảnh: T.Anh

Công viên Cầu Giấy là khu vực lõi của giai đoạn đầu. Ảnh: T.Anh

Cổng Công viên Cầu Giấy nhìn từ trên cao. Ảnh: T.Anh

Khu vui chơi trong công viên thu hút đông người dân, trẻ nhỏ. Ảnh: T.Anh

Toàn cảnh Công viên Cầu Giấy và các tuyến đường bao quanh. Ảnh: T.Anh