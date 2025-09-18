Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga hé lộ mặt trận 'nóng' nhất ở Ukraine

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Ảnh: Reuters)

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 17/9 đã kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Cụm tác chiến Trung tâm trên hướng Pokrovsk.

Ông cho biết, quân đội Nga đang đạt được tiến triển ở khu vực Donetsk phía Đông - trọng tâm của cuộc xung đột, và xa hơn về phía Tây tại các khu vực Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk.

“Quân đội của chúng tôi đang tiến quân theo hầu như mọi hướng”, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Gerasimov nói. “Và giao tranh quyết liệt nhất đang diễn ra theo hướng Pokrovsk - nơi đối phương đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của chúng tôi và giành lại thế chủ động nhưng không thành công”.

Theo ông Gerasimov, quân đội Ukraine “đã triển khai những đơn vị được huấn luyện tốt nhất và có năng lực nhất, huy động họ từ những nơi khác đến”. “Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến quân của chúng tôi ở các khu vực khác”.

Ông Gerasimov đã họp với Bộ Tư lệnh Cụm tác chiến Trung tâm và đặt ra nhiệm vụ cho các hành động tiếp theo. Tổng Tham mưu trưởng cũng đã trao tặng huân chương cho những quân nhân xuất sắc nhất trong quá trình giành quyền kiểm soát Donetsk.

Trong cuộc tiến công chậm chạp qua chiến trường miền Đông, lực lượng Nga đã duy trì những đợt tấn công dữ dội vào khu vực xung quanh Pokrovsk.

Cùng lúc đó, lực lượng Nga đang đạt được tiến triển trong việc giành lại Kupiansk - thành phố bị phá hủy phần lớn ở tỉnh Kharkiv (Đông Bắc Ukraine), và Yampil - xa hơn về phía đông.

Tuy nhiên, những tuyên bố của ông Gerasimov dường như trái ngược với phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức quân sự Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News tuần này, ông Zelensky dự đoán Nga sẽ tiếp tục tấn công, nhưng nói thêm rằng lực lượng Nga đã không đạt được nhiều thành công trên tiền tuyến trong thời gian gần đây.

“Nhìn chung, tôi thực sự hài lòng vì ba đợt tấn công gần đây nhất của Nga đã thất bại, mặc dù họ đang lên kế hoạch cho hai cuộc tấn công quyết liệt hơn", ông nói. "Theo quan điểm của tôi, đây là một tín hiệu quan trọng”.

Tuần này, một chỉ huy Ukraine cho biết lực lượng của ông đã đẩy lùi cuộc tiến công của Nga gần Pokrovsk, trong khi blog quân sự nổi tiếng DeepState của Ukraine, vốn sử dụng bản đồ nguồn mở để theo dõi hoạt động di chuyển của quân đội, đã đưa tin về những thành công của lực lượng Ukraine tại một thị trấn gần đó.

Người phát ngôn của một đơn vị Ukraine gần Kupiansk hôm 17/9 cho biết, nỗ lực tiến công của Nga vào thị trấn đã khiến nhiều binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh.