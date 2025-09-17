Ukraine tấn công căn cứ lữ đoàn tinh nhuệ Nga cách Kiev 8.000 km

Quân nhân thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 155 của quân đội Nga. Ảnh: Forbes.

Theo nguồn tin, mục tiêu mà Ukraine nhắm tới là căn cứ của lữ đoàn 155. Căn cứ nằm gần khu định cư Shchytova, vùng Primorsky Krai. Đây là khu vực nằm ven Thái Bình Dương, sát biên giới với Trung Quốc và Triều Tiên.

Lữ đoàn 155 là một trong những đơn vị tinh nhuệ của hải quân Nga, từng tham gia nhiều trận đánh dữ dội trong cuộc xung đột đang diễn ra, bao gồm các trận đánh gần Kiev, Mariupol, Vuhledar và gần đây nhất ở các mặt trận vùng Kursk và thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk). Ở những mặt trận này, lữ đoàn số 155 chịu nhiều tổn thất lớn, nhiều lần được tái tổ chức và vẫn đang tiếp tục chiến đấu.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 16/9 (giờ địa phương), hai vụ nổ lớn xảy ra trong khuôn viên doanh trại, tại bãi đỗ xe của lữ đoàn 155. Truyền thông địa phương đưa tin, khu vực nhanh chóng bị phong tỏa, có trực thăng tuần tra, đường phố bị chặn một phần và xe cộ bị kiểm tra gắt gao. Nhân chứng cho biết có nhiều xe cứu thương xuất hiện.

Phía Nga ban đầu mô tả đây có thể là sự cố “thiết bị khí gas”. Tuy nhiên, tình báo Ukraine khẳng định đây là cuộc tấn công có chủ đích của HUR, nhằm gây thương vong cho quân nhân Nga. “Rất có thể lữ đoàn số 155 tiếp tục hứng chịu thương vong, kể cả ở căn cứ cách xa tiền tuyến hàng ngàn km”, nguồn tin tình báo Ukraine nói với tờ Kyiv Post.

Tuần trước, tình báo Ukraine cũng cho biết một vụ nổ khác nhằm vào đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga tại Khabarovsk, thủ phủ vùng Khabarovsk Krai, vùng Viễn Đông vào ngày 8/9. Vụ nổ được cho là khiến nhiều binh sĩ Nga thương vong. Vụ việc này xảy ra khi binh lính đang đến đơn vị nhận nhiệm vụ buổi sáng.

Hiện chưa có thông tin chính thức về con số thương vong từ cả hai vụ nổ.

Tháng 7/2025, Nga xác nhận Phó tư lệnh hải quân Mikhail Gudkov đã thiệt mạng khi chiến đấu tại vùng biên giới thuộc tỉnh Kursk. Phía Nga không đề cập nguyên nhân ông Gudkov thiệt mạng nhưng dường như do đòn tập kích tầm xa của Ukraine. Ông Gudkov từng là chỉ huy Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 155 và mới được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh hải quân vào đầu năm nay.