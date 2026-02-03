“Tối hậu thư” từ Lầu Năm Góc gửi tới Iran

"Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ ràng ngay từ đầu, cũng như trước chiến dịch Midnight Hammer (tạm dịch: Nhát búa giữa đêm): Iran sẽ không được phép sở hữu năng lực vũ khí hạt nhân. Vì vậy, họ có thể chọn đàm phán về vấn đề đó, hoặc chúng tôi sẽ sử dụng các phương án khác".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu với các phóng viên như trên sau bài diễn thuyết ở bang Florida hôm 2-2. Ông nhắc lại việc Tổng thống Donald Trump từng ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói thêm: "Tổng thống Donald Trump không muốn đi theo hướng đó, tôi cũng không muốn nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải sẵn sàng. Và tất nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị hơn cả mức sẵn sàng".

Cũng theo ông Hegseth, "Tổng thống Donald Trump cam kết vì hòa bình, cam kết thực hiện một thỏa thuận nếu Iran nghiêm túc và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quyết định nằm ở phía Iran".

Khi được hỏi về việc liệu "thay đổi chế độ" tại Iran có khả năng xảy ra hay không, ông Hegseth từ chối trả lời trực tiếp và khẳng định Lầu Năm Góc luôn sẵn sàng hành động nếu được yêu cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP

Theo tờ The Hill, cảnh báo của ông Hegseth được đưa ra khi Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông với sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều máy bay chiến đấu và vận tải.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo rằng ông có thể cho phép các cuộc không kích vào Iran nếu đàm phán thất bại, khi hai bên vẫn còn khoảng cách rất lớn về quan điểm đối với chương trình tên lửa đạn đạo và làm giàu hạt nhân của Iran.

Ông Donald Trump nói với các phóng viên hôm 1-2: "Chúng tôi đang sở hữu những con tàu lớn nhất, mạnh nhất thế giới ở ngay gần đó, chỉ cách vài ngày đường. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận".

Tờ The Hill đưa tin vào ngày 6-2, đặc phái viên của ông Donald Trump, ông Steve Witkoff, dự kiến gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi để tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức Iran và Mỹ kể từ khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran đổ vỡ vào năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, tờ The Guardian cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Iran tuyên bố chính phủ nước này đã sẵn sàng đàm phán với Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran ám chỉ rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra ngay lập tức.

Trước đó, vào ngày 31-1, ông Donald Trump nói rằng phía Iran đang "thảo luận rất nghiêm túc với chúng tôi", đồng thời gợi mở về một thỏa thuận nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Tehran.

Hãng Fars của Iran hôm 2-2 đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ra lệnh khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Cùng lúc đó, đặc phái viên Steve Witkoff dự kiến sẽ tới khu vực để thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Dù chưa công bố thời điểm cụ thể, phía Iran xác nhận đang hoàn thiện các giai đoạn đàm phán cuối cùng và kỳ vọng sớm hoàn tất trong những ngày tới.