Đại giáo chủ Iran đe dọa trực diện Mỹ, ông Donald Trump sẽ không kiên nhẫn lâu?

Ngày 1-2, giữa lúc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ áp sát, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đưa ra cảnh báo đanh thép, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Washington đều châm ngòi "chiến tranh khu vực" tại Trung Đông.

Hãng tin AP nhận xét đây là lời đe dọa trực tiếp và quyết liệt nhất từ phía đại giáo chủ Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều chiến hạm đến biển Ả Rập nhằm gây áp lực với Tehran.

Hạm đội tàu sân bay Mỹ áp sát lãnh thổ Iran. Ảnh: Iran International

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Khamenei khẳng định: "Nếu người Mỹ khơi mào chiến tranh thì đó sẽ là trận chiến quy mô toàn khu vực. Dù không bao giờ chủ động tấn công nhưng chúng tôi sẽ giáng đòn sấm sét lên bất cứ ai xâm lược hay quấy rối Iran".

Giáo chủ Khamenei tuyên bố như vậy ngay khi Tehran bước vào cuộc tập trận bắn đạn thật ở eo biển chiến lược Hormuz - "yết hầu" ngành dầu khí toàn cầu - trong ngày 1 và 2-2. Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cảnh báo Tehran không được đe dọa tàu chiến, máy bay Mỹ hoặc gây gián đoạn giao thương hàng hải tại đây.

Không chỉ nhắm vào Mỹ, Tehran cũng có động thái trả đũa quyết liệt nhắm đến Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf thông báo nước này chính thức đưa toàn bộ quân đội những quốc gia thuộc EU vào danh sách "tổ chức khủng bố", sau bước đi tương tự trước đó của EU.

Về phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tiết lộ với phóng viên thông tin Iran đang thảo luận một cách nghiêm túc với Mỹ.

"Iran cần đạt một thỏa thuận thỏa đáng để chấm dứt tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân" - ông Trump nhấn mạnh.

Trên mạng xã hội X, ông Ali Larijani, quan chức an ninh cấp cao Iran, xác nhận "các thỏa thuận đang tiến triển".

Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu công khai về những lần tiếp xúc trực tiếp giữa hai bên, điều mà lãnh đạo tối cao Khamenei vốn luôn phản đối.

Trả lời Fox News, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Tổng thống Donald Trump đang thể hiện sự kiên nhẫn với Iran nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Hiện tại, Washington duy trì áp lực quân sự đồng thời phát tín hiệu mở ra cơ hội giảm leo thang.

Ông Whitaker mô tả giải pháp tàu chiến Mỹ neo đậu ngoài khơi bờ biển Iran như một lối thoát, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng.