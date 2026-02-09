Vi phạm nồng độ cồn nhiều lần trong một ngày có bị phạt nặng hơn?

Việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT triển khai thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Không ít người thắc mắc: nếu trong cùng một ngày bị đo nồng độ cồn nhiều lần thì có bị xử phạt nặng hơn hay cộng dồn mức phạt hay không?

Theo quy định hiện hành, mỗi lần người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đều được xem là một hành vi vi phạm độc lập.

Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.”

Điều này có nghĩa, nếu người điều khiển phương tiện uống rượu bia và lái xe nhiều lần, mỗi lần tham gia giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quy định đều bị xử phạt riêng, không phụ thuộc việc trước đó đã bị xử lý hay chưa, cũng không giới hạn số lần xử phạt trong một ngày.

Về mức phạt cụ thể, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định rõ các mức xử phạt đối với từng ngưỡng nồng độ cồn.

Chẳng hạn, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt tiền từ 6 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 24 tháng, tùy mức vi phạm. Với người điều khiển xe mô tô, mức phạt có thể lên tới 8 triệu đồng, kèm theo tước GPLX.

Đáng lưu ý, việc bị đo và xử phạt nhiều lần trong ngày không làm tăng nặng mức phạt cho một hành vi cụ thể, nhưng tổng số tiền phạt và thời gian bị tước giấy phép lái xe sẽ tăng lên tương ứng với số lần vi phạm.

Trong trường hợp người vi phạm chưa chấp hành xong quyết định xử phạt trước đó mà tiếp tục vi phạm, cơ quan chức năng vẫn lập biên bản, xử lý theo quy định mới.

Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo, quy định này nhằm ngăn chặn tâm lý “đã bị phạt rồi thì không sao”, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc đã uống rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông, dù là trong cùng một ngày hay những ngày kế tiếp.