Tình báo Mỹ sốc nặng vì Iran không chịu khuất phục, chiến tranh càng khiến Tehran lỳ đòn hơn. Ảnh Ynetglobal

Một báo cáo của tờ The New York Times công bố mới đây cho biết Tehran đã trở nên tự tin hơn trong việc tập kích các mục tiêu tại Trung Đông. Nước này dường như quyết tâm kéo dài xung đột thêm nhiều tháng nhằm làm chùn bước Mỹ, nhất là trong bối cảnh các cuộc giao tranh vừa tái bùng phát trong tuần này.

Dù các lượt đụng độ mới tạm thời còn giới hạn, các tài liệu tình báo cho thấy chính phủ theo đường lối cứng rắn của Iran có thể đang cân nhắc một bước leo thang đáng kể. Các đánh giá này cũng chỉ ra rằng việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sẽ vô cùng gian nan. Hiện tại, giới chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức cho hay có rất ít dấu hiệu cho thấy Tehran sẵn sàng nhượng bộ hay ngồi vào bàn đàm phán với Washington.

Tính toán chính trị và bầu cử giữa kỳ

Một số quan chức nhận định Tehran có thể đang tìm cách kéo dài xung đột ít nhất cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11. Tính toán của họ là chiến sự kéo dài cùng giá năng lượng leo thang sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa.

Báo cáo lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump hiện không theo đuổi các cuộc đàm phán, bởi ông tin rằng áp lực kinh tế có thể ép Tehran phải nhượng bộ liên quan đến quyền kiểm soát Eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức am hiểu vấn đề cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt ngược lại có thể châm ngòi cho một làn sóng leo thang mới.

Năng lực tên lửa, drone và đòn bẩy eo biển Hormuz

Các tính toán quân sự của Iran dường như chịu chi phối bởi năng lực tên lửa và máy bay không người lái (drone) ngày càng tinh vi, cùng chiến lược khai thác Eo biển Hormuz làm đòn bẩy chiến lược - nơi từng chuyên chở khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới trước khi chiến tranh nổ ra.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Jason Crow, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện, mô tả giới lãnh đạo Iran đang ngày càng tự tin vào vị thế của mình, dù ông cũng thừa nhận Tehran đã gánh chịu những tổn thất đáng kể. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Josh Gottheimer cho rằng phía Iran đang tự tin nắm giữ "lợi thế tối đa" và việc tiếp tục gây sức ép lên chính quyền ông Trump phục vụ trực tiếp cho lợi ích của họ.

Bên cạnh đó, một số quan chức được báo cáo tình báo lưu ý rằng Tehran có thể tin tưởng Mỹ sẽ bị ràng buộc và hạn chế trong việc phát động các cuộc tấn công quy mô lớn mới do kho dự trữ đạn dược đang cạn dần.

Mặt trận không gian mạng và tác động chính trị

Xung đột cũng mở rộng sang không gian mạng. Giới chức Mỹ cho rằng các tin tặc có liên quan đến Iran nhiều khả năng là thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào hơn 100 hệ thống cấp nước của Mỹ vào cuối tháng 7. Dù không làm ô nhiễm nguồn nước uống, các vụ việc đã gây ra sự cố gián đoạn, đòi hỏi phải can thiệp thủ công và đưa ra khuyến cáo đun sôi nước. Các tin tặc Iran cũng thể hiện rõ sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng dầu khí của Mỹ.

Các cựu quan chức tình báo và chuyên gia an ninh mạng nhận định rằng các cuộc tấn công kiểu này vẫn có sức hút lớn với Tehran. Ngay cả những sự cố gián đoạn ở mức độ hạn chế cũng có thể làm xói mòn sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với một cuộc chiến không có điểm dừng.

Alex Orleans, một cựu nhà thầu an ninh mạng của chính phủ Mỹ, cảnh báo rằng các nhóm hacker Iran cảm thấy được khích lệ, và các cuộc tấn công dù bất thành vẫn phục vụ mục đích làm mòn mỏi sự kiên nhẫn của công chúng.

Song song với đó, Tehran cũng bị cáo buộc tìm cách tác động đến đời sống chính trị Mỹ thông qua các hoạt động tuyên truyền và mạng xã hội nhắm vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Gần đây, Meta đã phát hiện một mạng lưới tài khoản có nguồn gốc từ Iran trên Facebook và Instagram đăng tải các nội dung xoay quanh chính trị Mỹ.

Nhìn chung, các đánh giá tình báo phác họa hình ảnh một chính phủ Iran dù chịu nhiều tổn thất nhưng không hề xem mình là kẻ bại trận. Sáu tháng chiến tranh có thể đã củng cố niềm tin của Tehran rằng họ đủ sức chịu đựng đòn trừng phạt, duy trì các năng lực quân sự cốt lõi và tiếp tục đẩy chi phí lên cao đối với Mỹ cùng các đồng minh.